Vinales: “A Brno possiamo ambire ad un grande risultato”

La MotoGP torna in azione sul circuito di Brno per il terzo appuntamento della stagione 2020. Sulla pista ceca è attesa la Yamaha, che ha dominato le due gare di Jerez de la Frontera mostrando di essere la più costante. Le prime due posizioni in classifica sono infatti ad appannaggio dei piloti della Casa di Iwata, con Fabio Quartararo al comando e Maverick Vinales ad inseguire.

Lo spagnolo del team ufficiale vanta due secondi posti e nella generale ha 10 punti di distacco dal francese. Vinales però è determinato a ridurre lo svantaggio su una pista che sulla carta gli risulta abbastanza favorevole. Qui in passato ha conquistato due podi, un secondo posto nel 2013 quando correva in Moto3 ed un terzo posto nel 2017, al suo primo anno in Yamaha nella classe regina.

Le condizioni climatiche saranno decisamente diverse rispetto all’Andalusia, dove tutti i piloti sono stati messi a dura prova dal grande caldo e Yamaha ha sofferto moltissimo in questo aspetto. Vinales è pronto a salire sul gradino più alto del podio per la prima volta in questa stagione nel ‘fresco’ di Brno, tracciato che ben si adatta alle caratteristiche della M1. Il pilota del team Factory Yamaha guarda con ottimismo al fine settimana di gara, dove spera di mostrare quanto sia stato buono il lavoro svolto dal suo team.

“Iniziamo questa nuova parte del campionato con positività – afferma Vinales – Nel complesso, i due weekend di gara a Jerez sono stati buoni, la moto ha lavorato bene anche in condizioni di caldo estremo, mentre in questo aspetto avevamo molte difficoltà. Vedere questi progressi mi rende ancora più elettrizzato e curioso di quello che possiamo ottenere a Brno questo fine settimana".

"Il mio team ha fatto un grande lavoro fino ad ora e stiamo lavorando nel modo giusto, quindi possiamo ambire a risultati molto positivi nelle prossime tre gare, specialmente questa domenica. Brno è uno dei miei circuiti preferiti e vogliamo fare bene in questo evento che ha Monster-Energy come sponsor principale. Sicuramente daremo il nostro meglio per essere ancora una volta davanti a lottare per la vittoria”.

