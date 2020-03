MotoGP, Viegas: "Se necessario, correremo fino a gennaio 2021"

Ogni giorno, nuovi eventi vengono posticipati. Ogni ora ci sono nuove domande ... Come vivi la crisi del coronavirus quando sei il presidente di una Federazione sportiva internazionale? Siamo liberi di scegliere, quali sono le conseguenze? Economista di 63 anni e presidente della Federazione Internazionale Motociclistica (FIM) dal 2018, Jorge Viegas ha menzionato anche le preoccupazioni sul doping in un'intervista esclusiva condotta da Jean-Claude Schertenleib, in Qatar lo scorso fine settimana dal "La Tribune de Genève e 24 Heures", e pubblicato in Svizzera venerdì 13 marzo.

Il coronavirus, immaginiamo che sia peggio per un presidente di una Federazione sportiva internazionale?

"Spero di si, ma mi rifiuto di drammatizzare. Non sono un virologo; non spetta a me dire cosa può o cosa accadrà in futuro. Presiedo una federazione sportiva, che gestisce anche altre attività motociclistiche, come turismo e mobilità. Il nostro obiettivo è essere in grado di proseguire tutte le nostre attività".

Con i promotori delle varie discipline, siete attori. Ma in questo caso, sei principalmente spettatore di decisioni politiche?

"Sì. Seguiremo sempre le indicazioni dei governi e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Riconosciamo che la diffusione della malattia deve essere fermata. Purtroppo, ora esiste uno stato di panico generale. E il peggior pericolo è questo: isteria collettiva".

Nell'ultima settimana, ogni giorno sono stati posticipati degli eventi. Tuttavia, ci sono solo 52 fine settimana in un anno. Possiamo immaginare che alcuni campionati finiranno a Natale?

"Sì, se necessario. Immaginiamo che se diversi eventi debbano ancora essere annullati e che se dovremo riprendere a correre molto più tardi, beh, faremo il possibile per mantenere dei campionati degni di questo nome. Se è necessario, andremo fino a gennaio 2021. Per noi, non è un tabù".

Economicamente, ci saranno danni collaterali. Tutti questi annullamenti e rinvii, la stagione che potrebbe essere estesa, tutto ciò ha dei costi?

"Certo, e se usciamo dal nostro piccolo mondo motociclistico per un momento, dobbiamo preoccuparci delle conseguenze globali. Le fabbriche vengono chiuse, le scuole chiuse, tutta l'attività economica rallenta. Ci saranno conseguenze, ma sono ancora difficili da quantificare".

La MotoGP è la vetrina per le attività sportive FIM. Ma ci sono altre discipline, come Superbike, Motocross, Trial, Enduro, ecc. In tal caso, segui le priorità dicendo: "Innanzitutto assicuriamo un massimo di gare di MotoGP e poi vedremo per il resto"?

"Affatto. Le cose non sono in conflitto tra i nostri diversi campionati, che rappresentano la grande diversità del nostro sport".

In termini di copertura mediatica, interesse incrociato ed economico, questa molteplicità non diventa un handicap?

"In tutte le attività umane, le gerarchie sono create dal pubblico, questo è anche il nostro caso. Il grande successo della F1? Semplice, al mondo, rappresenta il massimo del motorsport. Ma ci sono anche altre manifestazioni, com turismo o endurance. Con noi, è un po' lo stesso con la MotoGP, anche se la popolarità del campionato mondiale di motocross è in aumento, e questo è molto piacevole".

Ma non si rischia di perdere pubblico nel quadro generale? Non dovremmo limitare l'offerta?

"Al contrario, e stiamo attualmente lavorando a una nuova disciplina, l'e-bike, riservata alle bici elettriche. Ci sono state le prime gare dell'anno scorso, è stata creata una commissione interna ed è stata pianificata una prima Coppa FIM, con eventi in Europa e in Asia. Ho appena saputo che anche gli Stati Uniti erano molto interessati. Quindi no, non ci sono troppe discipline, esiste uno sport motociclistico per tutti, in tutte le sue forme. Una gara sul ghiaccio non è come una gara su circuito, ma vieni a vederne una, sarai estasiato!".

Andiamo avanti. Prima che scoppiasse l'attuale crisi, c'era un dossier infuocato sulla tua scrivania: il test positivo per il nandrolone (uno steroide anabolizzante) del pilota italiano di MotoGP, Andrea Iannone. Tuttavia, stiamo ancora aspettando il giudizio ...

"Il presidente della FIM non ha nulla a che fare con il processo. È stato esaminato dagli avvocati per le due parti, che hanno inviato i vari documenti che ritengono necessari e un comitato di tre giudici, tutti molto esperti, presto prenderà la sua decisione. Successivamente, ci sarà la possibilità di presentare un ricorso al TAS, sia da parte di Iannone che del suo datore di lavoro, Aprilia, se la sanzione è considerata troppo severa; o da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) se ritiene che la sanzione non sia sufficiente".

Le specificità dello sport motociclistico vanno sempre di pari passo con l'elenco dei prodotti vietati dalla WADA?

"Per noi abilità, psiche e coraggio sono più importanti della forza fisica bruta. Per non parlare del problema degli antidolorifici. Ho intenzione di incontrare il nuovo presidente della WADA, Witold Banka, per vedere se sarebbe possibile avere un elenco più adatto al nostro sport".