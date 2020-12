Video: un giro completo al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia

Il Ranch di Valentino Rossi è stato installato nel 2010 in una valle fuori Tavullia e in pochi anni è diventato una specie di centro di alto rendimento per i piloti della Academy fondata dallo stesso pilota, la VR46. Lì si sono forgiati alcuni degli ultimi campioni del mondo italiani e, da varie stagioni, si organizza la 100 chilometri dei campioni, una gara di dirt track che riunisce un gran numero di nomi del mondiale MotoGP.

Nel video pubblicato da Daniese, uno degli sponsor più longevi di Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo spiega le chiavi del circuito, che presenta curve veloci e altre a più bassa velocità, con continui cambi di pendenza.

Dalla sua on board, il Dottore svela i nomi di alcune curve, tra cui spiccano quella di suo padre Graziano o la 180R. La pista ha una lunghezza di 2.5 chilometri e nel 2020 suo fratello Luca Marini ha fissato il record a 2'00"531.

