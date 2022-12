Video | Top 10 MotoGP 2022: un gran bel film

F1 | Alpine accoglie Gasly a Enstone con Ocon

Otmar Szafnauer, team principal Alpine, ha invitato nella factory di Enstone i due piloti 2023: se per Ocon si è trattato di una visita di routine, per Pierre è stato il primo contatto con il personale in sede, visto che il racing team ha già imparato ad apprezzarlo nei test di Abu Dhabi dove ha guidato la A522.