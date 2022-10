Video | Report MotoGP: se Bagnaia sarà campione, non sarà per gli aiuti In questo nuovo video di Motorsport.com, Matteo Nugnes e Lorenza D'Adderio analizzano i temi offerti dal Gran Premio della Malesia di MotoGP. Dopo una partenza strepitosa, Bagnaia conquista la vittoria al termine di un duello con il futuro compagno di squadra Bastianini. Quartararo fa di tutto per limitare i danni, salendo sul terzo gradino del podio e rimandando a Valencia le sorti del mondiale...