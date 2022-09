Video | Report MotoGP: Il "braccino" di Pecco può costare un Mondiale? In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Nugnes analizzano i temi offerti dal Gran Premio del Giappone di MotoGP. Miller conquista la vittoria in una delle gare più belle della sua carriera, davanti a Binder e Martin. Bagnaia finisce la sua corsa nella ghiaia, concedendo a Quartararo di allungare di altri 8 punti il suo vantaggio in classifica mondiale...