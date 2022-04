Video | Report MotoGP: Bastianini rompe gli equilibri Ducati

"Che domenica bestiale" verrebbe da cantare dopo aver visto la gara della MotoGP ad Austin. Enea Bastianini replica il successo di Lusail e torna in vetta al mondiale. Il pilota del team Gresini è l'unico ad aver vinto più di una gara in questo avvio di stagione 2022 e ora rompe gli equilibri in casa Ducati, non solo in ottica titolo, ma anche con vista al 2023. Sarà dunque Enea il principale candidato al posto nel team ufficiale accanto a Bagnaia?

La gara di Austin però ci regala non solo il trionfo di Bastianini, ma anche il ritorno di Marc Marquez, autore di una stratosferica rimonta conclusa con una bagarre con Fabio Quartararo, in lotta con la sua M1 ormai non più all'altezza della concorrenza.