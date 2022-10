Video | Report MotoGP: Bagnaia, è il colpo del ko a Fabio?

F1 | Nel 2026 monoposto con passo più corto e aerodinamica mobile

Se il regolamento delle power unit è già stato pubblicato, le F1 2026 a livello di telaio e aerodinamica non sono ancora state definite: l'idea è di scrivere le norme entro fine 2023 per permettere alle squadre di lavorare sui primi concetti nel 2024. Ma come dovrebbero essere le future monoposto? Non più così enormi come le vetture a effetto suolo: si parla di 300 mm di passo più corte, carreggiate molto più strette e serbatoi più piccoli, puntando a una riduzione dei consumi e del peso. Che ne pensate?