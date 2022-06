Video | Nadia Gresini: "In MotoGP per scaricare la rabbia" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Nadia Padovani, moglie di Fausto Gresini e attuale team principal e team owner del team Gresini Racing di MotoGP. La prima delle due parti di un racconto emozionante: un viaggio che ci conduce alla scoperta della vita, delle gioie, dei dolori e delle sfide di una donna che, con tutte le sue forze, rende viva la più grande passione di Fausto...