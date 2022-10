Video MotoGP | TOP & FLOP Australia: Quartararo, piove sul bagna... ia! In questa nuova puntata TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio della MotoGP in Australia. A Phillip Island Bagnaia coglie un podio preziosissimo che gli consente il primo match point mondiale in Malesia, mentre Quartararo, per confermarsi sul trono, ha bisogno di un miracolo...