Video MotoGP | Nadia Gresini: "La sfida di una donna a capo di un team" In questo nuovo video di Motorsport.com, vi proponiamo la seconda parte dell'intervista a Nadia Gresini, attuale team principal e team owner del team Gresini Racing di MotoGP. La rabbia per la scomparsa del marito, unita alla voglia di esaudire le sue volontà, hanno fatto sì che prendesse il comando dell'eredità a motori di Fausto: in che modo una donna riesce ad affrontare una sfida simile? Nadia ce lo racconta così... a cuore aperto.