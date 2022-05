Video MotoGP | Jerez, la griglia di partenza

Un mostruoso Pecco Bagnaia conquista una pole stratosferica a Jerez, disintegrando il record della pista e candidandosi come grande favorito per la vittoria. Fabio Quartararo si piega allo strapotere del pilota Ducati in qualifica ed è secondo…e incredulo. Il passo però lo porta a essere uno dei candidati al successo.



Completa la prima fila Aleix Espargaró, confermando l’equilibrio di questa MotoGP: nelle prime tre posizioni abbiamo tre costruttori diversi (Ducati, Yamaha e Aprilia).

Resta più attardato Alex Rins, appaiato in classifica con Quartararo ma solamente 14. Un’altra gara in rimonta per il pilota Suzuki.