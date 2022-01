Video: Marc Marquez torna su un circuito di MotoGP

La pista di Portimao ha visto oggi il ritorno di Marc Marquez su un circuito del campionato del mondo. Il pilota di Cervera è sceso sull'asfalto del tracciato portoghese questa mattina per studiare le sue possibilità di essere pronto per i test pre-stagionali della MotoGP, che si terranno il 5 e 6 febbraio a Sepang.

Tre mesi dopo il suo incidente su una moto da off-road, un emozionato Márquez si è mostrato sulla RC213V-S, una moto sportiva molto simile alla sua MotoGP, che servirà come base per il suo ritorno ufficiale nella classe regina. Con questo obiettivo in mente, il pilota della Repsol Honda vuole testare quanto sia stabile la sua visione ad alta velocità e sotto sforzo.

Dopo aver annunciato ufficialmente che non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per il suo infortunio all'occhio, Marc inizia i preparativi per il suo tanto atteso ritorno in MotoGP, dopo che ha avuto una vacanza forzata per recuperare dalla sua diplopia (vista sdoppiata).

Insieme alle sessioni di allenamento tenute giovedì scorso su una pista da cross dopo aver ottenuto il via libera dall'oculista, questa è la seconda volta che il #93 può essere visto su due ruote. Questo conferma un chiaro miglioramento delle condizioni dell'otto volte campione, che già ha perso la pre-stagione 2021 a causa del grave infortunio al braccio destro.

Come possiamo vedere nel video pubblicato sui social network del Repsol Honda Team, questa moto ha accompagnato il pilota di Cervera in un test decisivo, che aprirà le porte a una stagione che inizierà il 6 marzo in Qatar e a cui spera di arrivare completamente recuperato.

In questo modo Marc Marquez sbatte anche la porta ai rumors che più volte lo avevano indicato come prossimo ad appendere il casco al chiodo a causa della lesione all'occhio, che si è verificata il 30 ottobre e che lo aveva obbligato a saltare le ultime due gare del 2021.