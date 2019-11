Fabio Quartararo si candida seriamente ad essere uno dei principali avversari di Marc Marquez per il titolo 2020. La crescita della Yamaha di questi ultimi mesi fa ben sperare tutti i piloti che guidano una moto prodotta a Iwata e tra loro figura anche Valentino Rossi.

Come riportato da "Speedweek.com", il Dottore interrogato sulla possibilità di vedere lui e Quartararo in lotta per il Mondiale nel 2020 ha così risposto: "Per prima cosa spero che Fabio possa davvero lottare per il titolo perché è molto, molto veloce. Io in lotta per il Mondiale? Perché no, cambieremo qualcosa nel mio team l'anno prossimo perché vogliamo restare competitivi. Vogliamo essere all'avanguardia e avere almeno una possibilità di vincere il campionato".

Tra le misure adottate dal #46 in vista della prossima stagione c'è la sostituzione del proprio capo-tecnico Silvano Galbusera con David Munoz, che attualmente lavora con Bulega nel Team VR46 in Moto2.

Commentando questa novità Valentino ha proseguito: "Avrei potuto far arrivare David prima, ma ho pensato che sarebbe stato meglio fare le cose senza fretta, anche nell'interesse di Silvano. In questo mondo devi impegnarti tanto e David parte da zero in MotoGP perché non ha molta esperienza. Abbiamo pensato che durante i test invernali avremo più tempo per abituarci l'uno all'altro".