Rossi: "Mi piacerebbe lottare per la top 10 in Austria"

Sono passati appena due giorni dal Gran Premio di Stiria, ma per Valentino Rossi è già arrivato il momento di voltare pagina e di pensare a quello d'Austria. Questo fine settimana si correrà nuovamente al Red Bull Ring, pista ostica per la Yamaha, ma la speranza del "Dottore" è quella di provare a migliorare il 13esimo posto di domenica scorsa.

Del resto, dopo aver annunciato il suo ritiro dalla MotoGP al termine di questa stagione, il 9 volte iridato ha soprattutto l'obiettivo di divertirsi e di provare a fare ancora qualche risultato di rilievo in quelli che saranno gli ultimi Gran Premi della sua strepitosa carriera.

"È bello essere a casa per tre giorni per allenarsi e prepararsi per il prossimo round in Austria. Non è stata una brutta prima gara a Spielberg; sono stato in grado di lottare con quelli intorno a me e siamo riusciti a fare punti", ha detto Valentino nel preview rilasciato stamani dalla Yamaha Petronas.

Secondo il pesarese c'è del margine per migliorare il setting della sua M1 e magari artigliare una posizione in griglia migliore della 17esima dello scorso fine settimana. A quel punto, la seconda top 10 stagionale in gara potrebbe anche diventare un obiettivo concreto.

"Ora abbiamo bisogno di guardare a come possiamo migliorare, principalmente con il setting della moto, provando nuove piccole cose e lavorando per essere più forti questo weekend. L'obiettivo sarà quello di lavorare bene in ogni sessione e cercare di ottenere una posizione migliore in griglia".

"Poi domenica cercheremo di migliorare la partenza, di avere di nuovo un buon passo e prendere ancora dei punti. Mi piacerebbe essere in grado di lottare per la top 10", ha concluso.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images