Valentino Rossi presto si ritroverà a decidere del proprio futuro. Il rider di Tavullia, infatti, ha il contratto in scadenza a fine 2020 e a quel punto dovrà scegliere se continuare la propria carriera o appendere per sempre il casco al chiodo per dedicarsi a tempo pieno alle sue numerose e fruttuose attività collaterali al motociclismo.

Durante un'intervista a MotoGP.com, il Dottore ha così dichiarato: "Nel corso del 2020 comincerò a prendere in considerazione la possibilità di continuare ancora dopo la prossima stagione. Naturalmente tutto dipende dai risultati, riuscirò ad essere più veloce di quest'anno e lotterò per il podio allora proseguirò ancora. Nel caso ciò non accadesse vedrò come va. Tutto dipende dalla mia competitività".

Il #46 ha provato anche a fare il punto sui problemi che più lo stanno condizionando in questo 2019: "Il primo problema di cui ho sempre parlato con i miei ingegneri è l'elettronica. Quando siamo passati all'elettronica unica i nostri tecnici hanno avuto dei problemi".

Tra i problemi di questa Yamaha però sembra esserci anche e soprattutto il motore, inferiore attualmente sia a quello Ducati, che a quello Honda. La speranza dei piloti che guidano una M1 è di trovare già a Valencia una moto capace di avere una buona velocità di punta.

In merito a ciò Valentino Rossi si è così speso: "La potenza e lo sviluppo del motore possono aumentare, ma ci vuole tempo e denaro. Se proseguiamo così non ci riusciremo mai. Dobbiamo fare di più, abbiamo bisogno di qualcosa di più grande".

Infine il Dottore ha così concluso: "Maverick e Fabio guidano meglio di me e sono in uno stato di forma migliore. Qualcuno si aspettava di vedere Quartararo competitivo da subito, ma non in questo modo. Ha dimostrato che l'esperienza non è sempre un vantaggio. Lui è un talento eccezionale e per la Yamaha sarà importante tenerlo anche in futuro".