Valentino Rossi: "Mi sento come se avessi ancora 20 anni"

La Yamaha non è solo MotoGP, ma è impegnata anche in altri sport motoristici. Proprio per questo ha deciso di organizzare una video-chiacchierata tra Valentino Rossi e il suo pilota di motocross Gautier Paulin, il tutto mediato da Amy Dargan.

Tra i due è nato un colloquio divertente e soprattutto uno scambio di informazioni sui rispettivi sport. In particolare il Dottore è apparso particolarmente interessato al tema del Motocross delle Nazioni, dove i vari rider si uniscono in squadre in base alla propria nazionalità.

In merito a ciò, infatti, il #46 ha ammesso: "Questa cosa mi piace, è speciale e noi della MotoGP ne siamo un po' invidiosi perché non ce l'abbiamo. Sarebbe davvero divertente se potessimo farlo anche noi, in squadra con me prenderei Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso".

Valentino però ha avuto modo di affrontare anche un tema un po' più profondo come quello di diventare in futuro padre: "Non ho molto tempo, la mia ragazza è tanto giovane e io ho già 41 anni. Mi piacciono i bambini, ma io mi sento come se avessi ancora 20 anni e non 40. Questa è una cosa per la quale devi essere pronto e io penso che non lo sarò mai (ride ndr). Penso che sia una grande emozione e tutti dovrebbero provare ad averne uno".

Infine ha parlato del suo futuro prossimo, ovvero il campionato 2020 di MotoGP: "Io credo che potremo cominciare verso luglio o agosto con squadre ridotto e purtroppo senza pubblico. Se riusciamo già a fare 8-10 gare credo che sarebbe davvero positivo perché un anno senza campionato sarebbe negativo per tutti".

Related video