Valentino Rossi: i piloti di MotoGP omaggiano il "Jordan delle moto"

Dopo l’annuncio del ritiro di Valentino Rossi alla fine della stagione, la conferenza stampa del giovedì del Gran Premio della Stiria ha visto alcuni dei piloti più importanti della MotoGP sottolineare quanto sia stata leggendaria la figura del Dottore e quanto si siano sentiti privilegiati a correre con lui.

L’attuale leader del campionato, Fabio Quartararo, che ha sostituito proprio Rossi alla Yamaha ufficiale, ha ricordato come Valentino sia stato il suo idolo d’infanzia.

“Onestamente è un qualcosa difficile da credere. Rossi aveva già vinto due titoli già prima che io nascessi e pensare che non correrà con noi l’anno prossimo è molto triste. Valentino è il pilota che ha acceso la mia passione per la MotoGP e quando ero piccolo aspettavo ore ed ore in pista per avere il suo autografo. È ancora il mio idolo, ed ora è una leggenda”.

Johann Zarco, da parte sua, ha evidenziato l'unicità dell'italiano: “Sarà strano, ma voglio dire grazie mille a Vale per tutto quello che ha dato. Ha cambiato la visione del motociclismo. Quando parli con qualcuno che non sa nulla di moto, appena nomini Valentino sa di chi stai parlando”.

“Stavamo aspettando il giorno ed è arrivato oggi. Ha corso molto tempo, è stato il nostro idolo, lo abbiamo visto in televisione e ora siamo stati in grado di correre con lui. Non ci sono così tanti sportivi che sono stati i tuoi idoli e con i quali sei stato in grado di competere”.

Il campione del mondo Joan Mir è sempre stato un fan dichiarato di Rossi: “Mi sento privilegiato per aver potuto correre per tre anni con Valentino. Sono sicuro che ero più nervoso di lui quando l'ha annunciato. È un momento difficile che sembrava non dovesse mai arrivare. Vale ha tutto per godersi la vita e io sono felice”.

“Gli è stato chiesto se si sente come Michael Jordan e penso che sia il Jordan del motociclismo. Sarà difficile trovare un’altra figura come Rossi nel motociclismo”.

Maverick Viñales è stato compagno di squadra di Valentino per molti anni: “Per me Rossi è stato un punto di riferimento quando ero piccolo e ho iniziato a sentire la passione per le moto quando vedevo in TV le sue vittorie e le sue celebrazioni”.

“Condividere una squadra con Rossi mi ha dato l'opportunità di imparare. Lui è stato un punto di riferimento per me da quando avevo quattro anni. Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto, per essere un'ispirazione e una motivazione per continuare. È stata una fortuna condividere una squadra e lottare con lui. Fuori dalla pista è una grande persona, è al top ed è il più grande di tutti i tempi. È un momento triste, ma ha vinto molto e dobbiamo essergli grati”.

Anche il pilota KTM Miguel Oliveira ha voluto rendere omaggio al campione italiano: “Penso che Valentino sia stato un riferimento per tutti noi ed è stato molto facile identificarsi con lui perché tutti vogliono essere un vincente”.

“È diventato una leggenda e quando ha smesso di vincere la gente lo ha amato e adorato sempre di più. È stato allora che abbiamo capito il potere e l'influenza che aveva nel paddock. Tutti noi avremmo voluto condividere un po' di più con Vale, ma essere in pista con lui è stato fantastico”.

Ultimo pilota a volere omaggiare Rossi è stato Cal Crutchlow. L’inglese, che si è ritirato lo scorso anno, è tornato a correre in questo appuntamento proprio con il team Petronas.

“Tornare a correre è una grande storia e farlo come compagno di team di Rossi è una storia ancora più grande. Ho ammirato Rossi sin da quando ero bambino e mi è sempre piaciuto vederlo correre. Ho avuto modo di condividere molte cose con lui ed è stato molto divertente poter correre con lui”.

“Ovunque tu vada nel mondo, se dici di essere un pilota e non ti capiscono basta che nomini Valentino e sanno subito di cosa stai parlando. Tutti amano Vale ed ammirano la sua mentalità. È un esempio per tutti”.