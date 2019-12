Valentino Rossi è da F1, vinto il confronto con Lewis Hamilton

Valentino Rossi e Lewis Hamilton hanno vissuto una giornata davvero eccezionale una settimana fa circa, scambiandosi di ruolo. Il Dottore è salito sulla Mercedes, mentre il britannico si è divertito sulla M1.

Purtroppo l'evento era chiuso ai giornalisti, quindi si sa davvero ben poco di quanto accaduto se non fosse per i comunicati stampa diffusi dai diretti interessati e qualche video trapelato qua e là sui social.

I tempi fatti registrare dal #46 e dal #44 sono al momento top secret. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK però sarebbero trapelati almeno i distacchi. Valentino Rossi a quanto pare avrebbe girato con la Mercedes a circa 1.5 secondi dal miglior tempo di Lewis Hamilton, mentre il britannico, sulla Yamaha, si sarebbe fermato a quanto pare a circa 4 secondi dal Dottore.

Per onestà di cronaca bisogna dire che il britannico era alla sua primissima esperienza su una MotoGP, mentre il rider di Tavullia, come ben sappiamo, in passato aveva già masticato un po' di F1.

Tralasciando i confronti tra i due bisogna dire che se tali distacchi fossero confermati, entrambi avrebbero fatto un lavoro davvero eccelso, dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la velocità gli scorre letteralmente nelle vene.