Valentino Rossi: "Devo decidere senza GP, forse ci sarò nel 2021"

Il 2020 è un anno cruciale per Valentino Rossi che dovrà decidere se proseguire o meno con la propria carriera. Questa scelta però è stata resa ancora più complicata dal coronavirus, che ha costretto sinora tutti i piloti a non poter scendere in pista.

In un'intervista congiunta con il proprio compagno di team Viñales rilasciata al commentatore Matt Birt, il rider di Tavullia ha così parlato del proprio futuro: "Mi trovo in una situazione complicata. La mia prima opzione è quella di continuare. Ho abbastanza motivazioni e voglio proseguire. Ma è anche molto importante capire il mio livello di competitività perché soprattutto nella seconda parte dell'anno scorso abbiamo sofferto molto".

Valentino però ha anche spiegato di cosa avrà bisogno prima di sciogliere definitivamente le proprie riserve: "Mi servono 5-6 gare per capire se con il nuovo capo-tecnico e le modifiche apportate al mio team posso andare forte".

Sotto sotto però il Dottore sembra, forse, aver già deciso quale sarà il suo futuro: "Nella situazione più ottimistica potremo correre nella seconda parte di stagione, quindi agosto o settembre. Quindi devo fare una scelta prima. Voglio continuare, ma qualunque cosa farò dovrò farlo senza alcuna gara. Se mi fermassi questo non sarebbe il miglior modo per farlo. Il campionato 2020 potrebbe anche non iniziare. Pertanto, a quel punto, sarebbe più giusto per me fare un altro campionato e fermarmi alla fine di quello successivo, quindi spero di continuare nel 2021".

