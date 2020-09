Proprio quando sembrava impossibile avere una sfortuna peggiore, Cal Crutchlow, che ha subito due interventi chirurgici in meno di due mesi e si è infortunato per ben tre volte tra mano sinistra, braccio destro e caviglia sinistra, ha ricevuto ieri pomeriggio la notizia che uno dei suoi meccanici della LCR Honda è risultato positivo al COVID-19.

Il team guidato da Lucio Cecchinello ha confermato la cosa nella serata di ieri, pubblicando un breve messaggio sui suoi social network.

"Purtroppo, un membro della HRC che lavora per il Team LCR Honda è risultato positivo oggi (venerdì) al COVID-19 ed è stato immediatamente isolato".

"I tre membri con un contatto di categoria 1 sono stati immediatamente isolati e sottoposti al test, che ha dato risultati negativi".

"La HRC ha già fornito dei nuovi tecnici, negativi al test, quindi Crutchlow e Nakagami saranno supportati al meglio come sempre".

Questo non è il primo caso di positività riscontrato nel paddock. Basta ricordare che Jorge Martin, pilota in lizza per il Mondiale in classe Moto2, è stato costretto a saltare le due gare di Misano per questo motivo. Lo spagnolo però è tornato regolarmente in sella questo fine settimana a Barcellona.