Ufficiale: MotoGP in Thailandia il 4 ottobre, anticipata Aragon

La Dorna e la FIM sono riuscite a portare a termine la prima missione che si erano prefissate: il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, inizialmente previsto per il 22 marzo ma posticipato a causa dell'epidemia di Coronavirus, si farà.

Come Motorsport.com aveva anticipato qualche giorno fa, è stato trovato un accordo per disputarlo nel weekend del 4 ottobre, ovvero in quello che inizialmente avrebbe dovuto ospitare il GP di Aragon.

Proprio come lo scorso anno, la gara di Buriram aprirà quindi la trasferta asiatica e sarà la 16esima tappa del calendario (15esima per la MotoGP, che non correrà in Qatar).

Questa scelta ha portato ad anticipare la tappa spagnola di Aragon, che è stata anticipata di una settimana e quindi inserita nel weekend del 27 settembre. Questo vuol dire appunto che sarà in "back to back" con la Thailandia.

In mattinata si era anche vociferato sulla possibilità che Aragon andasse ad aprire la stagione della classe regina, cambiandosi di slot con Austin. Opzione che però è stata smentita, con la gara texana che rimane fissata per il 5 aprile e che quindi ad oggi sembra destinata a rimanere la prima del 2020 per la MotoGP.