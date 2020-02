Ufficiale: Marc Marquez rinnova con la Honda per 4 anni

Era una delle notizie più attese della stagione ed è finalmente arrivata: Marc Marquez ha rinnovato con la Honda, ma a spiazzare tutti è la lunghezza di questo nuovo contratto firmato con il colosso giapponese. Lo spagnolo, infatti, prolungherà il proprio rapporto con la HRC di altri 4 anni, quindi sino al 2024.

Una decisione in netta controtendenza rispetto ai suoi colleghi che hanno, sinora, firmato tutti dei contratti biennali. Lo spagnolo si lega così alla Honda per altre 4 stagioni dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'intenso legame che c'è con la casa nipponica.

Queste le prime parole del talento di Cervera dopo la firma: "Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda per i prossimi 4 anni. La Honda mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP con una moto factory nel 2013. Fin dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Honda. HRC mi dà la sicurezza di estendere questa partnership per raggiungere il nostro obiettivo comune e continuare la nostra storia di successo".

