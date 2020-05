MotoGP: le 10 gare più controverse

GP del Qatar 2004 1 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images C'è stato un dramma prima dell'inizio della gara inaugurale della MotoGP in Qatar, quando Valentino Rossi e Max Biaggi sono stati mandati in fondo alla griglia di partenza dopo che le rispettive squadre sono state sorprese a pulire i loro rispettivi slot in griglia la notte precedente. La penalità è arrivata come una grave battuta d'arresto per Rossi, che alla fine è caduto, permettendo al vincitore della gara Sete Gibernau di prendere quella che si sarebbe rivelata la sua ultima vittoria, con un infuriato Rossi che ha giurato che Gibernau non avrebbe mai più vinto in MotoGP dopo quel giorno.

GP di Spagna 2005 2 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il GP di Spagna del 2005 è stato probabilmente la battaglia più controversa tra gli arcirivali Rossi e Gibernau. Lo spagnolo aveva iniziato l'ultimo giro della gara in testa, ma i due si sono scontrati dopo che Rossi ha tentato un affondo alla curva finale. Mentre il pilota della Yamaha è andato a prendere la vittoria, Gibernau è stato spinto nella ghiaia e ha ripreso la pista in seconda posizione.

GP del Portogallo 2006 3 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel penultimo round della stagione 2006 della MotoGP ad Estoril, Nicky Hayden è stato buttato fuori in modo spettacolare dal suo compagno di squadra Honda Dani Pedrosa al quinto dei 28 giri in programma. L'incidente è costato ad Hayden la leadership del campionato e il pilota americano ha avuto la fortuna di tornare davanti e di conquistare il suo primo ed unico titolo nella gara successiva a Valencia.

GP degli Stati Uniti 2008 4 / 10 Foto di: Bridgestone Corporation Casey Stoner è arrivato negli Stati Uniti dopo di tre vittorie di fila, e il suo ritmo nelle prove gli aveva suggerito di prolungare ulteriormente la striscia vincente. Rossi è riuscito però a fare un controverso sorpasso ai suoi danni al Cavatappi, andando oltre il cordolo per completare la manovra. Alla fine Stoner si è ritirato dalla gara, ma quel sorpasso è servito a creare una tensione duratura tra i due.

GP di Spagna 2003 5 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez ha mostrato i primi segni della sua spietatezza nell'ultimo giro del GP di Spagna 2013, lottando con Jorge Lorenzo per il secondo posto. In frenata per l'ultima curva, Marquez ha lanciato la sua Honda all'interno della Yamaha di Lorenzo, sconvolgendo il pilota spagnolo e costringendolo ad uscire di pista. Lo stesso Marquez è riuscito a sfuggire indenne all'incidente, arrivando secondo alle spalle del compagno di squadra Pedrosa.

GP d'Argentina 2015 6 / 10 Foto di: Repsol Media La faida Rossi-Marquez è iniziata probabilmente in Argentina nel 2015, quando Marquez ha fatto un inutile tentativo di rimontare Rossi nelle fasi finali della gara, per poi agganciare il posteriore della Yamaha e cadere. Marquez ha tentato di tornare in gara, ma il danno alla sua Honda era troppo grave per continuare, quindi Rossi si è potuto involare verso la vittoria.

GP d'Olanda 2015 7 / 10 Foto di: Repsol Media Il GP d'Olanda del 2015 è stato caratterizzato da un altro scontro titanico tra Rossi e Marquez, deciso nel corso dell'ultimo giro. Marquez ha tentato di passare Rossi alla chicane finale, ma i due si sono scontrati, costringendo Rossi ad uscire di pista. Ma il pilota italiano è riuscito a tagliare dritto sulla ghiaia e a ricongiungersi al circuito per ottenere una controversa vittoria.

GP della Malesia 2015 8 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Rossi è stato accusato di aver deliberatamente buttato giù Marquez durante il GP della Malesia del 2015 e di aver causato l'ormai famoso "scontro di Sepang" che ha lasciato a terra Marc. I Commissari Sportivi hanno ritenuto l'italiano responsabile dell'incidente e gli hanno inflitto tre punti di penalità, che lo hanno obbligato a prendere il via dal fondo della griglia nella gara in cui si assegnava il titolo a Valencia. Una decisione che si è rivelata cruciale per la sconfitta in campionato di Rossi a favore di Jorge Lorenzo.

GP di Valencia 2015 9 / 10 Foto di: Repsol Media L'atto finale del campionato 2015 non ha visto grandi cadute tra i piloti di testa, ma dopo la gara Rossi ha accusato Marquez di aver agito per favorire la vittoria di Lorenzo. Rossi ritiene che Marquez non abbia superato Lorenzo nemmeno quando ne aveva il ritmo, assicurando così che il pilota Yamaha finisse tra i primi due, il risultato di cui aveva bisogno per conquistare il suo terzo titolo.