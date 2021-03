Test MotoGP Qatar 2, Giorno 2: Morbidelli in vetta alle 17

Dopo essere rimasto fuori dalla top 10 ieri, Franco Morbidelli è ripartito forte nella seconda giornata del secondo test collettivo di MotoGP in Qatar. Il portacolori della Yamaha Petronas è infatti al comando della classifica allo scoccare delle ore 17 locali, anche se i tempi per il momento sono abbastanza alti.

Il vice-campione del mondo ha girato in 1'54"588 e in questo modo si è messo davanti ai due fratelli Espargaro. Secondo c'è Aleix, che con la sua Aprilia ha girato in 1'54"942, confermando ancora una volta il grande potenziale della rinnovata RS-GP. La prima scivolata con la Honda non sembra aver pregiudicato le prestazioni di Pol, che una volta risalito in sella ha fatto segnare il terzo tempo in 1'54"990.

Tuttavia, proprio pochi istanti prima dello scadere della terza ora della sessione, il più giovane degli Espargaro è stato superato da Fabio Quartararo, che ha portato la sua Yamaha in terza posizione, scavalcandolo di 42 millesimi.

A seguire c'è poi un bel terzetto compatto di Ducati, capitanato da Pecco Bagnaia, che al momento è l'unico ad essere sceso sotto al muro dell'1'55" tra gli uomini in Rosso, anche se per appena 9 millesimi. Nella sua scia comunque sono piuttosto vicini anche Jack Miller e Johann Zarco.

Ottavo tempo poi per la Yamaha di Maverick Vinales, mentre per trovare quella di Valentino Rossi bisogna ancora una volta scendere fuori dalla top 10: il "Dottore" è infatti 11esimo, alle spalle anche della KTM di Miguel Oliveira e della M1 del Test Team portata in pista da Cal Crutchlow.

Prosegue la marcia di avvicinamento di Danilo Petrucci alla migliore delle KTM. Il pilota di Terni è 12esimo ed è distanziato di soli tre decimi da Oliveira. Va ribadito ancora una volta però che al momento i tempi sono decisamente più alti rispetto alla giornata di ieri.

Per ora mancano all'appello le due Suzuki, che non hanno ancora preso la via della pista, mentre per quanto riguarda i rookie il più veloce è Jorge Martin: lo spagnolo del Pramac Racing è in 14esima posizione con un crono di 1'55"715, ma Enea Bastianini è nella sua scia, attardato di appena un paio di decimi. Più staccata invece l'altra Ducati di Luca Marini, che occupa la 21esima piazza.

I tempi alle 17 locali (le 15 in Italia)

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Franco Morbidelli Yamaha 1'54”588 16 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'54”942 20 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'54”948 11 4 Pol Espargaro Honda 1'54”990 15 5 Pecco Bagnaia Ducati 1'54”991 15 6 Jack Miller Ducati 1'55”119 15 7 Johann Zarco Ducati 1'55”173 15 8 Maverick Vinales Yamaha 1'55”242 18 9 Miguel Oliveira KTM 1'55”398 10 10 Yamaha Test 1 Yamaha 1'55”590 20 11 Valentino Rossi Yamaha 1'55”601 14 12 Danilo Petrucci KTM 1'55”605 17 13 Takaaki Nakagami Honda 1'55”712 11 14 Jorge Martin Ducati 1'55”715 7 15 Enea Bastianini Ducati 1'55”978 11 16 Iker Lecuona KTM 1'56”098 15 17 Sylvain Guintoli Suzuki 1'56”120 10 18 Alex Marquez Honda 1'56”122 13 19 Brad Binder KTM 1'56”286 16 20 Michele Pirro Ducati 1'56”732 24 21 Luca Marini Ducati 1'56”806 18 22 Dani Pedrosa KTM 1'56”911 20 23 Stefan Bradl Honda 1'57”175 2 24 Yamaha Test 2 Yamaha 1'57”955 16 25 Takuya Tsuda Suzuki 1'58”437 24 26 Lorenzo Savadori Aprilia senza tempo 0 27 Joan Mir Suzuki senza tempo 0 28 Alex Rins Suzuki senza tempo 0 29 Yamaha Test 3 Yamaha senza tempo 0