Test MotoGP Qatar 2, Giorno 1: Ducati e Miller ok alle 19

Dopo l'attacco dei giapponesi, è arrivata la riscossa dei marchi italiani alle ore 19 locali della prima giornata del secondo test collettivo di MotoGP in Qatar. A due ore dalla bandiera a scacchi, infatti, le uniche moto che sono state capaci di infrangere il muro dell'1'54" sono una Ducati ed una Aprilia.

Nello specifico, Jack Miller ha fatto segnare il miglior tempo assoluto di questo pre-campionato, fermando il cronometro su un tempo di 1'53"826. Ma Aleix Espargaro non è stato tanto da meno, perché è stato capace di portare la rinnovata RS-GP a soli 145 millesimi dalla vetta.

Di poco al di sopra del muro dell'1'54" è rimasto Maverick Vinales, che con la sua Yamaha comunque si è infilato in terza posizione, proseguendo quella progressione costante che lo ha visto migliorarsi nell'arco di tutta la giornata. Dietro di lui poi ha dato una bella scalata alla classifica anche Joan Mir, che sembra voler lavorare su quello che è stato un po' il punto debole suo e della Suzuki nel 2020: il time attack.

La top 5 si completa con l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, che oggi sembra decisamente più pimpante rispetto alla scorsa settimana ed è tallonato da un Pol Espargaro che di giorno in giorno sta affinando sempre di più il suo feeling con la RC213V. Il rovescio della medaglia per la Honda è che Stefan Bradl è caduto alla curva 2, tra le altre cose proprio quando stava provando la nuova aerodinamica, e la sua giornata si è conclusa qui, perché è un po' dolorante e non vuole mettere a rischio domani e venerdì.

In ogni caso, a fare le veci del collaudatore tedesco, che nel frattempo è arretrato al 13esimo posto, ci ha pensato Takaaki Nakagami, risalito al settimo posto con la Honda LCR, nonostante una scivolata alla curva 1. In ottava posizione c'è poi la Ducati Pramac di Johann Zarco, che è arrivato a toccare una velocità di punta veramente interessante: 352,9 km/h!

La top 10 poi si completa con le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, con solo l'italiano che ha migliorato di poco il tempo che vi avevamo dato all'aggiornamento precedente. Questo vuol dire che ancora una volta all'appello nella top 10 mancano le KTM, con Miguel Oliveira che è solo 12esimo a otto decimi. Senza contare che per la Casa di Mattighofen c'è stata anche la caduta di Iker Lecuona.

Continuano poi a faticare Valentino Rossi e Danilo Petrucci: il "Dottore" si è migliorato, ma il suo 1'55"062 vale solamente la 16esima piazza e lo pone a 1"2 dai migliori. Il nuovo arrivato in casa KTM è invece fermo a 1'55"364, crono che vale la 21esima piazza. Per quanto riguarda i rookie, il migliore si conferma Jorge Martin, autore del 15esimo tempo in 1'55"010. Luca Marini ed Enea Bastianini invece sono rispettivamente in 19esima e 20esima posizone, staccati di circa tre decimi dallo spagnolo.