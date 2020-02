Test MotoGP Losail, Giorno 3: Morbidelli in vetta alle 17

Siamo arrivati a sole tre ore dalla conclusione dei test invernali della MotoGP e quindi prende forma la classifica dell'ultima giornata di prove in Qatar. La cosa curiosa è che davanti a tutti ora non c'è una moto factory, ma la Yamaha Spec A di Franco Morbidelli, che con il suo 1'54"157 è arrivato ad un soffio dalla miglior prestazione assoluta della tre giorni, fin qui realizzata ieri da Fabio Quartararo.

Nonostante abbia completato appena 7 giri, Alex Rins ha confermato il grande potenziale della Suzuki con il secondo tempo, staccato di 206 millesimi dalla vetta. E bisogna dire che le GSX-RR sembrano piuttosto in palla anche oggi, perché pure quella di Joan Mir occupa la quarta posizione a 658 millesimi.

Tra le due moto della grande S si è infilato Maverick Vinales, che con i suoi 32 giri è attualmente il pilota più attivo di questa terza giornata. Oltre a lui, sotto al muro dell'1'55" c'è anche Fabio Quartararo, che al momento occupa la quinta posizione con la Yamaha Petronas.

Per il momento è invece rimasto sopra a questa soglia Valentino Rossi, che con l'ultima delle M1 occupa la settima posizione, alle spalle di Danilo Petrucci. Il pilota di Terni è il primo tra i piloti Ducati e oggi ha portato al debutto una nuova veste aerodinamica della Desmosedici GP.

Ottavo tempo, con un secondo esatto di distacco per Marc Marquez. Nel box del campione del mondo è arrivata anche una delle RC213V in versione 2019 di Takaaki Nakagami: l'obiettivo di questa comparativa sarebbe quello di valutare se i problemi attuali sono dovuti esclusivamente alla moto nuova o in parte anche alla nuova gomma posteriore introdotta dalla Michelin.

A completare la top 10 troviamo poi le altre due Ducati di Andrea Dovizioso e Jack Miller, mentre bisogna scorrere la classifica fino all'11esimo posto per trovare la migliore delle KTM, quella di Pol Espargaro. Il fratello Aleix invece si trova in 16esima con la sua Aprilia, ma al momento ha messo insieme appena 11 giri.

Attardate le altre due Honda 2020 di Alex Marquez e Cal Crutchlow, che occupano rispettivamente la 15esima e la 18esima posizione, ad oltre 1"3. Ancora più indietro Pecco Bagnaia, fin qui solo 19esimo dopo essere stato tra i più veloci ieri. Bisogna segnalare poi una caduta senza conseguenze nell'ultimo settore di Iker Lecuona.

Test MotoGP Losail, Giorno 3 - I tempi alle 17 Locali