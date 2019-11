Test MotoGP Jerez, Giorno 2: Marquez prima della pioggia

La stagione 2019 della MotoGP è finita a tutti gli effetti. La pioggia ha portato ad una conclusione anticipata della seconda giornata dei test collettivi di Jerez, che è stata pressoché inutile, visto che i giri a disposizione sull'asciutto sono stati davvero pochi per tutti.

Nonostante tutto, Marc Marquez ha chiuso il 2019 a modo suo, ovvero davanti a tutti, ma anche con una brutta notizia. Prima che la pioggia arrivasse a bagnare l'asfalto del tracciato andaluso, infatti, il pilota della Honda era stato il più veloce in sella al prototipo 2020 con un tempo di 1'37"820.

Tuttavia, a fine giornata ha annunciato che domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla destra, che si era lussata in occasione della caduta avvenuta durante le qualifiche di Sepang ed aveva avuto una recidiva in quella di ieri. Per il #93, dunque, si prospetta un altro inverno travagliato.

Visto il poco tempo a disposizione sull'asciutto, non c'è da stupirsi se nelle prime sei posizioni sono tutti molto ravvicinati tra loro, racchiusi nello spazio di appena 166 millesimi. A seguire Marquez troviamo le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che oggi avrebbero dovuto saggiare anche una nuova aerodinamica, ma nel frattempo hanno continuato a lavorare con il motore ed il telaio evoluti della GSX-RR.

Quarto e quinto tempo invece per le due Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Lo spagnolo era stato il grande mattatore della prima giornata, ma soprattutto è convinto di aver dato alla Casa di Iwata le indicazioni giuste per portare a Sepang una M1 migliore. L'astro nascente francese invece ha continuato a prendere confidenza con il propulsore 2020, con il quale deve ancora instaurare il giusto feeling.

In sesta posizione troviamo la Ducati di Andrea Dovizioso, che a sua volta è sceso sotto al muro dell'1'38", ma ha completato appena 5 giri. Le Rosse sono senza ombra di dubbio quelle che si sono date meno da fare, con Jack Miller ottavo con appena 4 giri all'attivo e Danilo Petrucci 12esimo con 10.

Tra il forlivese e l'australiano c'è la seconda Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, mentre in nona posizione troviamo la KTM di Pol Espargaro, ma pure lo spagnolo non è andato oltre i 10 giri.

Tra i più attivi di giornata invece c'è stato Valentino Rossi, autore di ben 33 tornate. Il "Dottore" ha migliorato la sua prestazione di ieri e ridotto il distacco dalla vetta, ma non è riuscito a completare il programma che aveva previsto per oggi. In ogni caso, ne ha approfittato per valutare il nuovo motore Yamaha anche con la pista bagnata.

36 anche i giri di Alex Marquez (solamente Bradley Smith ha girato di più con 43), che ha continuato il suo apprendistato con la Honda chiudendo in 17esima posizione e giustamente ha girato abbastanza anche quando è arrivata la pioggia per iniziare a capire come si comporta una MotoGP sul bagnato. Stesso discorso che vale anche per i due rookie KTM, ovvero Iker Lecuona e Brad Binder.