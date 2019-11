Test MotoGP Jerez, Giorno 1: Vinales comanda alle 12

Se la Yamaha cercava conferme a Jerez dopo essere stata velocissima a Valencia, bisogna dire che ha iniziato decisamente con il piede giusto: dopo due ore della prima giornata dei test collettivi della MotoGP davanti a tutti ci sono infatti due M1.

Il più veloce è stato fin qui Maverick Vinales, che sta portando avanti il lavoro comparativo tra la M1 2019 ed il prototipo 2020 e con il suo 1'37"927 è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'38".

Alle sue spalle c'è sempre il francese Fabio Quartararo, che paga poco più di mezzo secondo per i colori del Team Petronas. Il "rookie" of the Year" è anche incappato in un problemino tecnico, che lo ha costretto a riportare la sua M1 a spinta al box, ma ha già ripreso la via della pista.

Ottimo terzo tempo per la Suzuki di Joan Mir. Sia lui che Alex Rins, attualmente settimo, sono impegnati nella validazione definitiva del motore 2020, ma sulla GSX-RR in questi due giorni dovrebbe esserci anche un telaio evoluto.

In quarta posizione c'è il campione del mondo Marc Marquez e per lui si prospetta un test impegnativo, visto che nel suo box ci sono ben tre moto: due RC213V in versione 2020 ed una in versione 2019.

La novità più rilevante nel garage Repsol però è senza ombra di dubbio la prima uscita da pilota ufficiale di Alex Marquez, che sta girando in sella ad una moto con i colori della HRC. Il campione del mondo della Moto2 alle ore 12 occupava la 18esima posizione, staccato di 2"5 da Vinales.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è la Ducati di Andrea Dovizioso, con il forlivese che oggi sarà chiamato a portare avanti la comparativa con il nuovo telaio che a Valencia aveva dato la sensazione di migliorare in maniera abbastanza importante il "turning" della Desmosedici GP.

Dopo aver completato appena 10 giri a Valencia a causa della spalla sinistra dolorante, stamattina si è rivisto anche Danilo Petrucci: il pilota di Terni al momento ha completato 8 giri ed occupa la decima posizione ad un secondo dalla vetta.

Ancora out invece Pecco Bagnaia, che non vuole forzare sul polso fratturato: al suo posto gira con Pramac il collaudatore Michele Pirro.

In sesta posizione troviamo la KTM con un Pol Espargaro che anche oggi continuerà a lavorare con i nuovi telai, da lui stesso definiti "ibridi, 80% tubolare e 20% trave", portando avanti anche un lavoro comparativo con quello standard.

Per il momento è solo ottavo Franco Morbidelli con la seconda Yamaha del Team Petronas, mentre anche Valentino Rossi occupa il 13esimo posto. Per il momento il "Dottore" ha completato solamente dieci giri ed è distanziato di 1"4 dal compagno di squadra. Come lui, nel box ha a disposizione una M1 2019 ed un prototipo 2020.

Bisogna segnalare, infine, il debutto assoluto in MotoGP del brasiliano Eric Granado: dopo la rottura con Karel Abraham, in attesa di ufficializzare l'ingaggio di Johann Zarco, l'Avintia Racing ha deciso di premiare il suo portacolori in MotoE, che però al momento paga un ritardo di quasi 9" con la sua Ducati GP18.

I tempi alle ore 12