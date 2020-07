Tegola Marquez: frattura completa dell'omero, dovrà operarsi

Marc Marquez è stato vittima di una brutta caduta alla curva 3, quando mancavano pochi giri e stava facendo una spettacolare rimonta, e si è fratturato il braccio destro.

Quella di oggi è stata una giornata particolare per Marquez, che aveva già dovuto fare i conti con un grande spavento quando era in testa alla corsa, evitando una caduta ad alta velocità alla curva 4, ma precipitando in 17esima posizione, a più di 10" dal leader Maverick Vinales.

Il pilota della Honda ha cominciato una rimonta incredibile, riuscendo ad arrivare in terza posizione a tre giri dalla fine. Ma proprio quando sembrava poter infilare Vinales, che in quel momento era arretrato secondo, è stato vittima di un highside alla curva 3.

A quel punto ha iniziato a rotolare rovinosamente nella via di fuga, venendo anche colpito dalla sua moto sul braccio destro, quello che è stato operato lo scorso novembre.

In televisione, Marc è stato visto seduto accanto ai commissari nella loro postazione, tenendosi la mano destra e dando la sensazione di essere molto dolorante. Più tardi, è stato mostrato anche in barella con un collarino e con il braccio immobilizzato.

Il pilota è stato portato al Centro Medico del circuito per gli esami del caso, che hanno confermato una frattura dell'omero destro, come hanno annunciato il Dottor Charte ed il Dottor Mir ai microfoni delle televisioni presenti a Jerez, spiegando anche che dovrà essere operato nella giornata di martedì, dopo il trasferimento a Barcellona che avverrà domani.

"Marc ha subito un trauma al braccio destro, provabilmente provocato dall'urto con un pneumatico. C'è una frattura totale dell'omero. E' stato immobilizzato per un eventuale trasferimento a Barcellona per completare il trattamento" ha spiegato il Dottor Mir.

"La frattura è molto vicina ad un nervo, il nervo radiale, ma per ora non siamo stati in grado di verificare se questo sia stato colpito o meno. E' possibile che sia illeso, ma non siamo in grado di confermarlo".

"Senza dubbio, la frattura dovrà essere fissata con un impianto, ma finché non faremo altri test radiologici non confermeremo il trattamento" ha concluso.

Poi ha proseguito il Dottor Charte: "Lo terremo sotto osservazione e domani si recherà a Barcellona per un intervento chirurgico. Per ora però non possiamo dire se sarà alla prossima gara o meno, lo diremo solo la settimana prossima. Marc sta soffrendo molto, è una frattura strana e rara. Abbiamo dovuto sedarlo, ridurre la frattura e curarlo per un trauma toracico comunque lieve" ha concluso.

Al momento comunque appare molto difficile che il pilota della Honda possa scendere in pista la settimana prossima. Dipenderà anche dal tipo di intervento a cui verrà sottoposto, che sarà deciso proprio domani, anche se la sensazione è che nella migliore delle ipotesi non lo rivedremo prima di Brno.