Tardozzi: "Vinales? Ducati è contenta di Bagnaia e Miller"

Quando Maverick Vinales ha annunciato il suo addio alla Yamaha al termine della stagione 2021, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, in molti davano già per fatto l'accordo per il suo passaggio all'Aprilia, al punto che ci si attendeva un annuncio già la scorsa settimana.

Invece i giorni passano e per il momento non ci sono novità. In Italia si è vociferato anche di un possibile interessamento da parte del Team VR46, la struttura di Valentino Rossi che farà il suo esordio in MotoGP nel 2022, con la quale Maverick potrebbe concretizzare il passaggio in Ducati cui era andato vicino prima di decidere di giurare fedeltà alla Casa di Iwata e rinnovare il contratto che andava in scadenza nel 2020.

Una possibilità che però non sembra essere particolarmente caldeggiata dalle parti di Borgo Panigale, dove si dicono soddisfatti della loro line-up ufficiale formata da Pecco Bagnaia e Jack Miller, ma anche dell'ampia pattuglia di giovani che sarà sulla griglia nella prossima stagione. Cosa che è stata confermata senza troppi giri di parole dal team manager Davide Tardozzi.

"Mi dispiace che Maverick abbia fatto questa scelta, ma avrà avuto le sue motivazioni. In questo momento noi siamo felicissimi di avere Pecco (Bagnaia) e Jack (Miller). Comunque anche gli altri piloti Ducati stanno facendo bene. Stiamo investendo sui giovani, quindi credo e spero che avremo soddisfazioni con loro", ha detto Tardozzi ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD in occasione della Motor Valley Fest.

Quando poi gli è stato chiesto di fare una previsione sul futuro del pilota di Roses, il manager romagnolo gli ha solo augurato di fare la scelta giusta, "consigliandogli" in un certo senso la pista Aprilia che, salvo clamorosi colpi di scena, continua ad essere la soluzione più papabile in questo momento.

"Io spero che Vinales rimanga nel campionato, perché è un pilota importante per la MotoGP ed è un pilota velocissimo. Auguro anche ad Aprilia di avere i migliori piloti possibili per avere la miglior competitività possibile", ha aggiunto.