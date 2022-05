Clamoroso: Suzuki lascia la MotoGP alla fine del 2022!

I vertici della Suzuki si sono riuniti questo lunedì con tutti i membri della squadra, che si trova a Jerez per i test collettivi che si sono svolti sulla pista andalusa, e hanno comunicato la decisione di abbandonare la MotoGP una volta conclusa la stagione. Questa notizia ha lasciato sotto shock la maggior parte dei presenti.

Suzuki, che già aveva lasciato il mondiale nel 2012 la prima volta, è rientrata dopo tre anni nel campionato, nel 2015 con Maverick Vinales e Aleix Espargaro come piloti. Dopo una tappa di crescita, Joan Mir ha riportato il titolo alla Casa di Hamamatsu nel 2020, vent'anni dopo l'ultimo mondiale, conquistato nel 2000 da Kenny Roberts Jr.

Il titolo è arrivato in concomitanza con l'addio di Davide Brivio, che nel ruolo di team manager è stato un tassello fondamentale di tutto il progetto. In vista del 2022, i vertici di Suzuki, con Shinichi Sahara al comando, hanno deciso di far ricoprire questo a Livio Suppo. Una delle prime decisioni que avrebbe dovuto prendere il nuovo team manager era la lineup dei piloti per il 2023, dato che i contratti di Alex Rins e Joan Mir scadono alla fine di quest'anno. Tuttavia, questo sorprendente cambio di rotta andrà ad alterare completamente il panorama.

In attesa di una conferma ufficiale, che sicuramente arriverà nelle prossime ore, tutto lascia pensare che la prossima destinazione di Joan Mir sarà la Honda. Il maiorchino sarà compagno di squadra di Marc Marquez nel team in sostituzione di Pol Espargaro. Meno chiaro è il futuro di Alex Rins.