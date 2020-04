Su Sky Sport MotoGP è la settimana dei "MotoGP days"

ll palinsesto di Sky Sport MotoGP (canale 208) cambia pelle. E’ la settimana dei “MotoGP days”, una programmazione dedicata ai grandi campioni del passato e del presente che hanno fatto la storia del Motomondiale. Fino a lunedì 6 aprile, ogni giorno dalle 18, sarà possibile rivedere in onda le gare più spettacolari e gli speciali più emozionanti di un pilota diverso. E sul sito skysport.it, un approfondimento quotidiano curato da Paolo Beltramo per conoscere meglio i protagonisti.

Dopo la giornata di oggi dedicata a Casey Stoner, il calendario dei "MotoGP days" su Sky Sport MotoGP continua nei prossimi giorni con Kevin Schwantz (martedì 31 marzo), Eddie Lawson (mercoledì 1 aprile), Michael Doohan (giovedì 2 aprile), Max Biaggi (venerdì 3 aprile), Loris Capirossi (sabato 4 aprile, nel giorno del suo 47° compleanno), Marco Simoncelli (domenica 5 aprile), Waine Rainey e Kenny Roberts (lunedì 6 aprile).

Anche il canale Sky Sport F1 ripercorre le stagioni dell’era contemporanea. Ogni giorno della settimana è dedicato ad una stagione. Si comincia oggi (lunedì) con il 2009, per arrivare a sabato con il 2014. Da non perdere la nuova rubrica #IoRestoACasa Vanz, in cui Carlo Vanzini, guardando la F1 in tv sul divano di casa in compagnia di suo figlio Giacomo di 11 anni, gli mostra e gli spiega i fatti più significativi della storia della F1.

Related video