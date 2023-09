Stoner ammira il dominio di Bagnaia in una MotoGP così competitiva

Casey Stoner è stato il primo pilota ad aver regalato a Ducati il titolo in MotoGP, sono passati 15 anni prima che la Casa italiana trovasse un successore. Valentino Rossi ci ha provato invano, Andrea Dovizioso ha alzato l'asticella ma non è riuscito a battere Marc Márquez. Solo con l'arrivo di Pecco Bagnaia il trofeo è finalmente tornato a Borgo Panigale, con l’australiano che ha applaudito l'incoronazione.

Dal mondiale di Stoner a quello di Bagnaia, il volto del campionato è cambiato radicalmente, ed è proprio questo che Stoner ammira di più, sottolineando quanto sia forte la competizione tra i circa venti piloti in pista."È chiaramente molto diverso per Pecco rispetto a quello che è stato per me. Siamo stati una sorpresa, nessuno si aspettava che vincessimo il campionato", ha spiegato il pilota australiano in un'intervista al sito ufficiale della MotoGP.

"Siamo stati molto fortunati quell'anno, tutto sembrava andare per la maggior parte del tempo a nostro favore", continua Casey Stoner, ripensando alla sua stagione 2007. "Ora tutti hanno la possibilità di vincere, praticamente ogni moto e ogni costruttore del campionato, e questo rende molto difficile per Pecco. Per me, Pecco ha fatto un lavoro fantastico in un momento molto difficile della MotoGP, vista la pressione e il numero di persone in grado di vincere".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Felice di vedere il numero uno di nuovo su una moto, Casey Stoner ha elogiato la decisione del suo successore di optare per il numero di gara, che lui stesso aveva scelto di indossare: "È come un tabù indossare il numero uno, ma credo che quando si è Campioni del Mondo lo si debba indossare con orgoglio".

A metà della stagione di difesa del titolo, Pecco Bagnaia è stato all'altezza di quel numero uno, avendo preso un vantaggio di 62 punti in campionato. Ha vinto quattro delle dieci gare Sprint, oltre a un Gran Premio su due, conquistando i podi quando non è riuscito a vincere.

"Penso che quello che ha fatto finora quest'anno sia più che sufficiente", ha detto Stoner. "Gli errori a volte possono capitare quando si attacca. Come ho detto, al momento ci sono molte moto, produttori e piloti in grado di vincere, e questo rende la competizione molto serrata ai massimi livelli. A parte il suo errore in America, che è stato minimo, credo che Pecco sia stato praticamente perfetto in questa stagione".