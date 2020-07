Sollievo Marquez: operazione riuscita e il nervo è salvo

Durante l'operazione, effettuata dall'equipe del Dottor Mir, i medici hanno potuto certificare che il nervo radiale non è stato danneggiato nell'impatto della moto con il suo braccio.

I chirurghi dell'ospedale Dexeus di Barcellona, dove ha avuto luogo l'operazione, hanno fissato la frattura con una placca di titanio e diverse viti.

Anche se è ancora troppo presto per sapere esattamente quanto tempo ci vorrà per il suo recupero, il dottor Mir ha chiarito ieri che, se il nervo non fosse stato danneggiato, il primo obiettivo del pilota della Honda sarebbe stato quello di rientrare in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma il 9 agosto sul circuito di Brno.

Se questo dovesse essere confermato, il campione del mondo in carica salterebbe solo il Gran Premio di Andalusia di questo fine settimana a Jerez, dove la Repsol Honda schiererà il solo Alex Marquez.

