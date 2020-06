Un primo assaggio di ritorno alla normalità, seppure con tutte le precauzioni dettate dall'emergenza COVID-19, ha visto Aprilia tornare in pista per tre giorni di test a Misano.

In attesa di riprendere un Mondiale di fatto mai iniziato ufficialmente, Aleix Espargaro e Bradley Smith hanno condiviso la pista romagnola con alcuni protagonisti della MotoGP e delle derivate di serie.

Tra i quali Lorenzo Savadori, prima impegnato nello sviluppo della RSV4 1100 che utilizzerà nel Campionato Italiano per poi salire sulla RSGP 2019 durante il terzo e ultimo giorno.

Una serie di prove fondamentali, sia per riprendere il filo tecnico interrotto dopo il Qatar sia per dare modo ai piloti di prepararsi fisicamente ad un calendario piuttosto serrato, che li vedrà impegnati da luglio a novembre con pochissime soste.

Il tutto sotto il sole estivo di Misano, che ha permesso di sfruttare appieno il tempo a disposizione ma che ha messo comunque a dura prova la resistenza di piloti e tecnici.

Al termine dei tre giorni, il migliore dei 183 giri percorsi da Aleix ha fermato il cronometro ad 1'32"932, il più veloce tra i piloti in pista. Sono state invece 207 le tornate per Bradley Smith, che sostituirà Andrea Iannone durante le prime gare del calendario, con un best in 1'33"536. Da segnalare anche una scivolata al "curvone" per il pilota inglese, senza conseguenze.

"Dopo un così lungo stop è stato emozionante tornare in pista e non vedo già l'ora di andare a Jerez per le prime due gare. Per noi girare tanto è fondamentale, abbiamo una moto completamente nuova che, seppure nata con un gran potenziale, ha bisogno di chilometri. Sappiamo anche che Misano non è la nostra pista preferita ma nonostante questo alla fine dei tre giorni siamo riusciti a raggiungere un buon ritmo, confermando le impressioni positive che avevo avuto in Malesia e Qatar" ha detto Aleix Espargaro.

"Sono onestamente contento alla fine di questi test. Dovevo fare uno step fisico e mentale per passare da collaudatore a pilota e credo di esserci riuscito, specialmente in questa ultima giornata. Per noi in questo momento è fondamentale fare esperienza su questa nuova moto, raccogliere dati e capirne le reazioni. Se il setup di base si è mostrato subito buono in Malesia e Qatar, ci sono ancora molti aspetti che dobbiamo esplorare per sfruttare tutto il potenziale del nuovo progetto. Da parte mia so di avere ancora del margine, la prestazione di Aleix lo dimostra, ma il distacco si è ridotto e mi sento molto più a mio agio nel portare al limite la RS-GP 2020" ha aggiunto Bradley Smith.

"Sono stati test importanti per definire la base di partenza del nostro campionato. Abbiamo valutato le varie soluzioni di ciclistica, di motore e di elettronica, oltre a rodare una squadra che è nuova sotto molti aspetti. Anche ai piloti serviva questo test per riprendere il ritmo dopo uno stop così lungo e devo dire che li ho visti crescere giorno dopo giorno. Le scelte in vista di Jerez sono fatte, molte delle novità che abbiamo preparato hanno mostrato di funzionare e sono piuttosto contento del livello generale mostrato dalla moto. Ci aspetta comunque tanto lavoro sui dettagli, specialmente per aumentare l'affidabilità generale. Lo diciamo ogni anno ma non è sbagliato farlo: il livello del campionato è salito ulteriormente e questo ci spinge ad uno sforzo ulteriore" ha concluso il direttore tecnico Romano Albesiano.