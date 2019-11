Scontro ai box: Aleix Espargaro investe un fotografo in pitlane

Dopo l'incoraggiante gara di Phillip Island, l'Aprilia è tornata alla realtà nel Gran Premio della Malesia. Aleix Espargaro è stato l'unico pilota della Casa di Noale a raggiungere la bandiera a scacchi, ma poi è stato protagonista di un incidente curioso subito dopo. Lo spagnolo, infatti, si è scontrato in pitlane con un fotografo che era in piedi di fronte al suo box.

Il fotografo stava camminando lungo la corsia dei box quando ha notato l'arrivo di Espargaro e si è fermato per immortalarlo. Aleix non ha visto il fotografo, ha provato a scansarlo, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Visibilmente turbato, il pilota di Granollers è successivamente entrato ai box sulle sue stesse gambe.

Sebbene sia il fotografo che Aleix siano rimasti in piedi, la moto è finita a terra, apparentemente senza riportare gravi danni. Un meccanico si è preso cura poi di sollevarla e di riportarla all'interno del box. Da parte sua, anche il fotografo era apparentemente illeso, ma lo stesso non si può dire per la macchina fotografica, come potete vedere dal video qui sopra.

Espargaro aveva concluso la gara al 13esimo posto: "Non posso essere soddisfatto, soprattutto perché il mio ritmo è stato molto migliore di quello che ha detto la mia posizione" ha detto.