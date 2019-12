Scambio Valentino Rossi-Hamilton: finalmente è il grande giorno!

L'attesa è finita: oggi è il grande giorno dello scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi. Dopo mesi di voci e settimane di preparativi, finalmente i due campionissimi divideranno la stessa pista a Valencia invertendosi i mezzi: il "Dottore" guiderà la Mercedes di Formula 1 e il sei volte iridato invece salirà sulla Yamaha M1 di MotoGP.

Teoricamente, dovrebbe essere tutto più facile per il pesarese, che in passato ha avuto anche modo di fare un programma di test con la Ferrari, quando nel 2006 si parlava di un possibile clamoroso passaggio alle quattro ruote.

Da allora, però, non ha più guidato una monoposto della massima formula, disputando però diverse gare di rally e facendo anche qualche apparizione al volante di una Ferrari 488 GT3, confermando sempre di avere una certa propensione ad andare forte anche in macchina.

Anche Hamilton non è nuovo alle due ruote, anche se la sua esperienza non è paragonabile a quella di Rossi. Lo scorso anno, sempre nel mese di dicembre, fece tre giorni di test a Jerez de la Frontera in sella alla Yamaha SBK, seguito anche dai due piloti ufficiali Michael van der Mark ed Alex Lowes.

Considerata anche la temperatura bassa che troverà oggi a Valencia, la sua non sarà una prova semplice, soprattutto per quanto riguarda il mantenere la gomma anteriore nella giusta finestra di utilizzo. C'è da dire, però, che sabato ha già avuto modo di fare qualche giro in sella alla M1, con Franco Morbidelli a fargli da coach per cercare di velocizzare il suo apprendimento.

L'unico neo di tutta la vicenda è che la Monster Energy, sponsor personale di entrambi che ha organizzato l'evento, ha deciso che avverrà tutto a porte chiuse. Dunque, difficilmente si avranno troppi dettagli sull'andamento del test. La speranza è che almeno i due diretti interessati si possano scatenare con foto e video sui social network.