Scambio Rossi-Hamilton: quando il silenzio diventa assordante

Doveva essere uno degli eventi più mediatici della storia del motorsport, invece è andato in scena e al momento non abbiamo neanche lo straccio di una foto o di una dichiarazione dei due protagonisti.

Per mesi sia nel paddock della Formula 1 che in quello della MotoGP si è parlato dello scambio che avrebbe visto salire Valentino Rossi sulla Mercedes e Lewis Hamilton sulla Yamaha, ma poi alla resa dei conti non sappiamo ancora nulla di quanto successo ieri a Valencia.

La strategia della Monster Energy fin qui appare almeno curiosa: prima ha spinto tantissimo per dare vita a questo scambio epocale tra le due leggende di quest'era del motorsport, poi lo ha tenuto più segreto di un concilio papale.

Che la pista fosse a porte chiuse per tutti lo si sapeva ormai da qualche settimana, ma nell'era dei social network si sperava che almeno i due diretti interessati avrebbero avuto l'ok per mostrarsi alle prese con i loro nuovi "giocattoli". Invece per ora tutto tace.

Se si vuole guardare all'altro lato della medaglia, è vero che questo forse sta anche facendo crescere l'attesa per sapere com'è andata. Ma se questa attesa continuerà ad essere troppo lunga, forse la cosa assumerà più i contorni di un autogol piuttosto che di una grande operazione di marketing per la Monster Energy...