Savadori: “L’obiettivo è fare tanti chilometri ed imparare”

La MotoGP si avvia verso il finale di questa stagione decisamente particolare, che proprio in occasione del Gran Premio di Valencia di questo fine settimana vede il debutto di Lorenzo Savadori. Il Campione italiano Superbike ha esordito oggi in sella alla Aprilia in sostituzione di Bradley Smith, firmando il 20esimo tempo sia nella prima sia nella seconda sessione. Il crono però non è stato al centro dell’attenzione del pilota italiano, che si è concentrato sull’adattamento alla classe regina dei prototipi.

La condizioni meteo non lo hanno certamente aiutato, la pista bagnata ha complicato le cose, ma Savadori è comunque molto soddisfatto della propria giornata: “È stato un debutto bagnato, ma bellissimo. Non è stato dei più semplici, viste le condizioni meteo, però ho capito tante cose, dove devo migliorare, sulla gestione del gas, dello scivolamento del posteriore. Non sono cose nuove, perché anche in Superbike si lavora, ma qui ci si lavora in modo un po’ diverso e quindi mi sta aiutando. Poi chiaramente lavoriamo con la squadra per mettermi più a mio agio possibile in sella”.

“Non è stata una delle giornate più semplici come debutti – prosegue il pilota Aprilia – ma bisogna saper gestire anche queste condizioni, prima o poi bisognava girare sul bagnato ed andiamo verso un periodo della stagione in cui è possibile trovare l’acqua, quindi ci siamo tolti subito il dente. Sicuramente girare con gli altri piloti mi aiuta tanto ad imparare e crescere, è la prima volta che mi trovo in pista con i piloti ufficiali. Ogni volta che vedo un pilota diverso in curve differenti, cerco di apprendere il più possibile per cercare poi di metterlo in atto. Poi ognuno ha il suo stile di guida, ma cerco di imparare”.

Savadori ha ben chiaro il tipo di lavoro che deve svolgere per poter migliorare e su quali aree concentrarsi per poter fare dei passi in avanti: “Principalmente io ho bisogno di fare un po’ di chilometri lavorando su me stesso e sulle mie sensazioni sulla moto, perché fino ad ora ho fatto solo il lavoro di tester e quindi ho bisogno di lavorare su di me e sulla moto a livello di setup. Al momento il punto dove soffriamo un po’ di più sono le percorrenze ed i centricurva, ma secondo me già per domani i ragazzi hanno in mente delle mosse da fare e ci aspettiamo di fare un piccolo step in questa area”.

Le prime gare saranno di adattamento, dunque Savadori non si è prefissato grandi obiettivi, se non quello di girare il più possibile per poter capire meglio la RS-GP ed imparare: “È difficile fare delle previsioni con questi turni un po’ strani, il mio obiettivo è di arrivare il più avanti possibile, ma al momento non conosco bene tutto quanto per poter spingere al 100%. Siamo consapevoli di questa cosa ed anche del fatto che non conosco benissimo questa pista. Non mi voglio sbilanciare troppo, vediamo turno dopo turno, step by step. Sicuramente l’obiettivo potrebbe essere arrivare davanti a qualcuno, ma quello principale è fare tanti chilometri nelle prime gare”.