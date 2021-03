Savadori: "Aprilia migliorata, mi devo avvicinare ad Aleix"

Inizia con i test in Qatar il 2021 di Lorenzo Savadori, che quest’anno debutta in MotoGP in sella alla Aprilia. Il pilota italiano è stato promosso a titolare dalla Casa di Noale e in questa stagione affiancherà il confermato Aleix Espargaro. Intanto ha preso confidenza con la nuova categoria scendendo in pista venerdì nello shakedown e sabato nella giornata di test ufficiali con gli altri piloti.

Le prime sensazioni di Savadori sono state buone, la RS-GP 2021 è sicuramente diversa da quella dello scorso anno, che lui conosce avendola provata. Con quella stessa moto, Espargaro ha stupito tutti chiudendo la giornata in cima alla classifica dei tempi, ma Savadori sfrutta questi test per familiarizzare con le nuove gomme, con la potenza della moto e con tutto ciò che bisogna imparare in MotoGP.

Come è andato lo shakedown di venerdì? Qual è il tuo ruolo in Aprilia ora che sei anche pilota titolare?

“Sono abbastanza bene, non sono fisicamente al 100%, perché mi sono infortunato alla spalla prima dei test di Jerez. La moto però lavora bene, passo dopo passo miglioro il feeling con la moto. Inoltre ho bisogno di capire bene la categoria e le gomme, oltre ad imparare dal mio compagno di squadra Aleix, che è molto rapido. Questo è il primo test della stagione e l’obiettivo è migliorare il feeling. Ovviamente sviluppiamo la moto ad ogni sessione sia con me sia con Aleix. Ovviamente lui è il primo pilota, ma io provo ad avvicinarmi a lui”.

Quali sono le tue sensazioni nell’essere pilota ufficiale questa stagione?

“Sono molto contento di iniziare la mia prima stagione in MotoGP. Ringrazio Aprilia e Fausto Gresini, che non è qui, ma proverò a renderlo orgoglioso di me. Ho bisogno di fare più giri per capire la moto, le gomme e la categoria in generale, ma le sensazioni sono buone e sto migliorando ogni giorno”.

Puoi descrivere i cambiamenti tra l’Aprilia dello scorso anno e quella nuova?

“La moto è cambiata molto, swingarm, the fairing, il motore. Penso che questa moto abbia fatto un bel passo avanti in confronto a quella del 2020. Ovviamente è una nuova moto e dobbiamo fare più giri per verificare tutto, ma la base è molto buona”.

Quanto sono importanti i problemi alla spalla? Quali obiettivi hai per oggi?

“Sono caduto durante un allenamento. Ho avuto un piccolo problema alla spalla, non sono al massimo della forma, ma per l’inizio della stagione probabilmente sarò al 100%. Il programma di oggi è fare più giri in condizioni di caldo ed avere più feeling nelle curve veloci. Per me il problema attualmente sono le curve veloci perché non sento bene l’anteriore e ho bisogno di migliorare quest’aspetto”.

Qual è la difficoltà principale con le gomme Michelin? Stai anche lavorando sui dati dello scorso anno?

“Usiamo anche i dati della scorsa stagione, perché la moto è diversa, però è un’evoluzione, non un’altra moto. Per quanto riguarda le gomme, cambia qualcosa sull’anteriore, ma in generale le gomme sono simili. Al momento io devo capire bene le sensazioni che posso sentire con il grip, perché la gomma è molto rigida, ma per il resto sono buone e anche le prestazioni lo sono”.

