Rossi: "Vinales velocissimo, sta facendo la differenza"

Le Yamaha continuano ad essere le mattatrici dei test post-season della MotoGP, ma all'appello ne manca sempre una, quella di Valentino Rossi. Mentre Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli continuano a frequentare le zone alte della classifica, il "Dottore" ha chiuso piuttosto attardato anche oggi a Jerez de la Frontera.

Il pesarese non è riuscito ad andare oltre al 14esimo tempo, distanziato di ben 1"5 dal compagno di box, che a sua volta però è stato capace di infliggere un distacco di quasi otto decimi al diretto inseguitore, che è stato Quartararo in sella alla M1 con i colori Petronas.

Per questo il 9 volte iridato crede che ci sia un grande merito dello spagnolo nella grande prestazione di oggi.

"Maverick è andato veramente fortissimo, molto forte. Lo era già stato anche a Valencia, ma qui oggi è stato veramente veloce sia a livello di passo che di giro secco. E' davanti di molto, quindi sta guidando molto bene. E' andato molto forte anche con la moto 2019, quindi è lui che sta facendo la differenza" ha detto Valentino.

Il prototipo 2020 della M1 ha già dato qualcosa in ottica velocità di punta, ma c'è anche da lavorare su questo aspetto: "La moto nuova comunque è un po' diversa, perché ci ha dato qualcosina in rettilineo, anche se Jerez e Valencia non sono le piste ideali per analizzare la top speed, ma c'è ancora del lavoro da fare".

La cosa positiva è anche a Jerez le sensazioni sono simili a quelle di una pista stretta e poco probante come il Ricardo Tormo di Valencia.

"Questa pista è un po' meglio perché è più simile a quello che affrontiamo durante il Mondiale. Le sensazioni comunque sono molto simili. Ci sono alcuni aspetti su cui lavorare ed altri che vanno già abbastanza bene. E' importante comunque fare chilometri con questa moto e domani abbiamo ancora delle cose da provare".

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan