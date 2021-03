Rossi: "Stresso troppo la gomma posteriore"

Dopo il quarto tempo in qualifica di ieri, le aspettative per il Gran Premio del Qatar erano importanti per Valentino Rossi, ma ancora una volta le cose non sono andate esattamente come avrebbe sperato il "Dottore". Il pesarese è riuscito infatti a rimanere nel trenino di testa solamente per una manciata di giri, prima di accusare un repentino calo della gomma posteriore, finendo così nel secondo gruppo e dovendo accontentarsi del 12esimo posto finale.

"Ci aspettavamo sicuramente di più, specialmente dopo le qualifiche di ieri. In gara però ho fatto veramente fatica: dopo pochi giri ho avuto un problema con la gomma posteriore. E' una cosa che mi era già successa venerdì, quindi sembra che per qualche ragione io la stresso troppo e perde performance", ha spiegato Valentino senza nascondere la sua delusione.

"Speravamo di avere meno difficoltà oggi, visto che c'era una temperatura più bassa, ma sfortunatamente il feeling era simile. Purtroppo questo mi ha fatto perdere posizioni e non era la gara che mi sarei aspettato", ha aggiunto.

Per questo nel weekend aveva valutato anche la possibilità di utilizzare una gomma diversa dalla soft, ma poi i tempi nei long run l'hanno resa impraticabile: "Ieri avevo provato anche la dura al posteriore, proprio perché venerdì avevamo avuto questo problema con la soft, ma con la dura non eravamo abbastanza veloci, quindi ci siamo trovati di fronte ad una scelta obbligata".

Le contromosse per la settimana prossima, visto che si correrà ancora in Qatar, sono già scattate: "Abbiamo fatto una lunga riunione, abbiamo parlato a lungo. Ho spiegato le mie sensazioni ed ora proveremo a fare qualcosa per risolvere la situazione e cercare di essere più forti la settimana prossima".

La buona notizia è la vittoria di Maverick Vinales, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla strada da perdere: "Maverick ha fatto una gara fantastica ed è positivo che sia stata una Yamaha a vincere. Lui sta seguendo una strada di setting diversa rispetto alla nostra e sembra che funzioni molto bene. Può aiutarci a cercare di migliorare la settimana prossima".

Anche in partenza aveva subito perso delle posizioni, ma secondo Rossi quello è più imputabile allo start bruciante delle Ducati che ad un suo errore: "Ho fatto una buona partenza se la confrontiamo con Quartararo e Vinales. Il problema è che le Ducati sono molto più forti di noi e sono arrivate alla prima staccata con molta più velocità. La mia partenza non è stata male, ma loro sono stati migliori".

