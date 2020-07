Rossi: "Sembrava un infortunio grave, invece Marc è qui"

La notizia del giorno a Jerez de la Frontera non può che essere quella del recupero lampo di Marc Marquez. Il pilota della Honda è stato operato martedì per la frattura dell'omero destro rimediata domenica scorsa.

Per lui sembrava prospettarsi un lungo stop, invece stamattina il campione del mondo è arrivato al circuito andaluso ed ha superato i controlli medici della Dorna, quindi sarà in pista a partire da sabato (domani starà ancora a riposo).

Ovviamente, anche i suoi avversari hanno parlato parecchio del suo ritorno e Valentino Rossi non poteva sottrarsi a commentare l'impresa del rivale spagnolo.

"Forse è difficile capire dall'esterno cosa sia successo. A vedere la caduta, ma soprattutto le ore dopo la caduta, sembrava un infortunio molto grave e tutti davano per scontato che Marquez sarebbe rimasto fuori molto tempo" ha detto Valentino.

"Invece dopo due o tre giorni è qui, sembra a posto, quindi bisogna capire bene cosa è successo e che operazione gli hanno fatto. Ognuno poi deve pensare per sé e sta al pilota che sta male capire se è in grado di guidare o meno".

Poi gli è stato domandato se per Marc, ma anche per Alex Rins e Cal Crutchlow, che a loro volta tornano subito dopo un infortunio, questo campionato così compresso possa essere stato uno stimolo a tornare così velocemente.

"E' stato brutto vedere tanti infortuni alla prima gara. Tutti che sono arrivati nella ghiaia, hanno cominciato a ruzzolare e si sono fatti male. Nella storia del motociclismo è successo tante volte che dei piloti sono tornati molto velocemente, perché quelli di moto sono molto coraggiosi e sono abituati a farsi male".

"Hanno dietro dei medici di alto livello, quindi si prova sempre a fare questi recuperi molto veloci. Poi è chiaro che avere un campionato così corto mette ancora più pepe, perché tutti vogliono tornare presto, a maggior ragione due che possono lottare per il Mondiale come Marquez e Rins".

Qualcuno poi ha provato a confrontare le sue difficoltà a quelle di Jorge Lorenzo lo scorso anno, quando Marc Marquez vinceva e lui faticava. Il "Dottore" però pensa che la situazione in questo caso sia differente.

"Penso che ogni stagione sia una storia diversa. Lorenzo all'inizio non andava neanche male, poi ha iniziato a cadere ed ha perso un po' di fiducia. Noi per qualche motivo, che sia tecnico o della mia guida, facciamo molta fatica a far lavorare le gomme. Questo fa una grande differenza purtroppo".

"Dobbiamo cercare di trovare la nostra via ed abbiamo cambiato diverse cose nella squadra anche per questo. E' stata solo la prima gara, quindi probabilmente abbiamo bisogno di un po' più di tempo. Noi abbiamo visto che dobbiamo cambiare un po' di cose e lo faremo sia nel metodo di lavoro che nel setting della moto, perché la settimana scorsa eravamo troppo lenti".

Di una cosa però sembra essere abbastanza convinto. Ovvero che ricorrere sulla stessa pista potrebbe essere d'aiuto per lui: "Correre due volte sulla stessa pista è una situazione un po' strana, ma può essere importante per capire: qui siamo in condizioni estremamente negative per me, perché negli ultimi anni ho sempre fatto fatica e con il caldo sarà ancora più dura. Però dobbiamo provarci e in questo weekend proveremo a vedere se possiamo essere più performanti".

Dopo il problema tecnico che lo ha portato al ritiro domenica scorsa, il suo motore e quello di Maverick Vinales sono stati mandati in Giappone per un check, ma il pesarese non si è aperto troppo sull'argomento.

"Durante il weekend non ho avuto nessun problema, poi in gara ad un certo punto la moto si è ammutolita. Non so esattamente cosa sia successo, dovete parlare con la Yamaha. Ora quello che dobbiamo sperare è di poter continuare a lavorare normalmente e non avere altri problemi".

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora