Rossi: "Se parti dietro, con la Yamaha è tutto complicato"

Il 2021 di Valentino Rossi prosegue senza sussulti. Anche al Sachsenring non è arrivato un risultato all'altezza delle aspettative, anche se il 14esimo posto gli ha permesso almeno di portare a casa un paio di punticini e gli è valso la palma di seconda miglior Yamaha in un fine settimana in cui le M1 sono colate a picco, ad eccezione di quella del leader iridato Fabio Quartararo, che è riuscito addirittura a salire sul podio.

A fine giornata, il "Dottore" non ha nascosto un po' di delusione per una gara che sperava potesse finire meglio.

"Il Warm-Up è andato bene. Mi sono divertito, ho guidato bene e sono stato veloce fino alla fine. L'ultimo giro potevo migliorare ancora, ma ho preso Miller ed ho perso un po' di tempo. Per la gara ero ottimista, quindi speravo di fare qualcosa in più", ha spiegato Valentino.

"Avevo bisogno di partire bene, visto che ero solo 15esimo, ma purtroppo non sono partito forte e tutto è diventato più difficile. Da un certo punto di vista, in gara sono stato anche abbastanza veloce, perché ho fatto 1'22"0 e non è male. Sono in linea con i migliori, perché il giro veloce credo che sia stato 1'21"7".

"Il problema è che da lì dietro è molto difficile sorpassare e ho avuto la strada libera sì e no per sei giri. Ce l'ho fatta anche a fare dei sorpassi, alla fine però ho dovuto rallentare perché scivolavo molto. Però speravo di arrivare un po' più avanti che 14esimo".

A questo punto il pesarese è passato ad analizzare le difficoltà che stanno vivendo le moto della Casa di Iwata e il problema è un po' sempre quello che ha caratterizzato le ultime stagioni: la difficoltà a superare e la perdita di ritmo quando ci si trova nel gruppone. La chiave quindi sarebbe riuscire a partire davanti come fa Quartararo.

"Siamo in una condizione difficile, perché se non partiamo davanti è tutto molto complicato. Quando siamo dietro ad un altra moto dobbiamo guidare in maniera leggermente diversa, ma non possiamo sfruttare i punti di forza della M1".

"Poi soffriamo tanto perché siamo lenti anche sul rettilineo, più o meno tutte le altre moto sono più veloci della nostra. Per fare un sorpasso devi arrivare a staccare davvero tardi, ma in rettilineo siamo talmente lenti che dobbiamo soprattutto guardare che non siano gli altri a superarci più che pensare a sorpassare".

"Correre così non è facile, ma dall'altra parte c'è Quartararo che ha vissuto un bel weekend. Le sue performance sono incredibili quest'anno, perché è in testa al Mondiale, quindi lui è in grado di gestire questi problemi, anche perché riesce a partire quasi sempre davanti".

Tra le altre cose, al momento non sembra esserci un asso nella manica da giocare, perché nelle previsioni la M1 resterà questa fino ai test dopo la gara di Misano.

"Penso che la moto resterà questa per tutta la stagione. Forse proveremo qualcosa di nuovo nei test di Misano, ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Dipenderà anche dai tracciati: su alcuni andremo meglio e su altri andremo peggio, ma penso che più o meno il nostro pacchetto sarà questo e dovremmo lavorare per migliorare. Ma non abbiamo grandi idee per farlo al momento".

Ieri aveva indicato Marc Marquez come il favorito per la gara di oggi, quindi ha commentato anche il suo ritorno alla vittoria: "Ci avevo beccato, l'avevo detto che andava forte. Adesso devo rivederla la gara, ma devo dire che è stato molto bravo".

