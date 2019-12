Rossi scherza: "F1? Se Bottas vuole correre in MotoGP..."

Valentino Rossi ha vissuto una settimana molto speciale. Dopo aver provato la Mercedes di Formula 1 lunedì a Valencia, lasciando anche la sua M1 a Lewis Hamilton, è volato ad Abu Dhabi, dove ha disputato insieme a suo fratello Luca Marini ed all'amico Uccio Salucci la 12 Ore del Golfo.

A Yas Marina, al volante di una Ferrari 488 GT3, si è piazzato terzo assoluto e primo di classe Pro-Am. Un risultato davvero di spicco.

Proprio ad Abu Dhabi, parlando ai microfoni di Sky Sport Italia, il #46 ha ribadito ancora una volta una volta la sua volontà di divertirsi con le quattro ruote una volta che avrà terminato la sua avventura in MotoGP.

"Ho sempre detto che, quando smetterò con le moto, vorrei fare una decina d'anni nel mondo delle macchine. Abbiamo osservato un po' il livello e secondo me queste sarebbero le vetture più adatte a me" ha detto Valentino.

"Ci sono cinque o sei gare all'anno che vorrei fare. La 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Spa, che forse è la pista più bella con queste macchine. Ma anche la 24 Ore del Nurburgring, che è un circuito che adoro".

Tornando allo scambio con Hamilton a Valencia, Rossi non ha nascosto il suo entusiasmo: "E' stato molto bello. Mi sono sentito come un pilota di Formula 1, mi sono divertito. La Formula 1 è surreale, quasi soprannaturale".

Quando poi gli è stato domandato se sarà un qualcosa di isolato o se ci potrebbero essere delle altre occasioni in futuro, il "Dottore" ha scherzato: "Se Bottas volesse correre con Vinales sulla M1, mi sembra buono! Faremmo due coppie, Hamilton-Rossi in Formula 1 e Vinales-Bottas in MotoGP".

Rossi, che aveva già provato la Ferrari più di dieci anni fa, ha detto che la Formula 1 è cambiata molto rispetto alle sue prime esperienze. Lo scorso fine settimana, intanto, ha ribadito il suo talento su quattro ruote ad Abu Dhabi.

"La parte più difficile è frenare, perché puoi farlo in ritardo. Devi anche dosare il gas, perché influenza il comportamento della macchina in generale".

Tuttavia, Rossi ora si concentra già sulla stagione 2020 della MotoGP, che ha definito "cruciale" per il suo futuro e che sarà la sua 21esima nella classe regina.