Rossi: "Ritirarsi ora sarebbe più facile, ma non ho paura""

Il momento della scelta per Valentino Rossi si avvicina. Nelle prossime settimane il "Dottore" dovrà decidere se appendere il casco al chiodo o accordarsi almeno per un'altra stagione, nella quale andrebbe a difendere i colori del Team Petronas, sempre in sella ad una Yamaha con specifiche factory.

La sensazione è che alla fine il pesarese andrà avanti, anche se questa fase di stop obbligato lo ha portato a convivere con il periodo lontano dalle moto più lungo della sua vita, facendolo riflettere anche su cosa potrà esserci per lui dopo la MotoGP.

"Andrò in Petronas solo se saprò di essere competitivose potrò lottare per vincere gare e per il podio. Certo se dovessi ritirarmi in questa situazione di pandemia da Covid ci sarebbe anche un lato buono" ha detto durante un'intervista concessa a BT Sport.

"Quando smetterò, per me personalmente sarà un giorno davvero molto triste, non vedo niente di buono, non mi aspetto niente di positivo, mi aspetto solo una grande tristezza, una brutta sensazione".

"Quindi se mi ritirassi adesso, senza tifosi o gente intorno sarebbe molto più facile. Se continuo, sarà perché sarò competitivo, perché potrò tentare di vincere gare e lottare per il podio".

Quando poi gli è stato domandato se l'idea del ritiro lo spaventi, Valentino ha replicato: "Paura non è la parola giusta, ma quando mi presenterò per l’ultima gara dell’ultimo weekend sarà un approccio molto duro, difficile da accettare perché amo le corse e questa è stata la mia vita per più di 20 anni".

"Ma non ho paura, ho scoperto in questo periodo di lockdown con la mia famiglia che si può stare bene per un lungo periodo anche senza moto, saprò essere felice comunque" ha aggiunto.

La sua decisione finale comunque è sempre più vicina, come lui stesso ha confermato: "Siamo a fine maggio, nelle prossime settimane potrò prendere la mia decisione. Sarà molto presto".