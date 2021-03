Valentino Rossi rinnova la livrea del casco per il 2021

Dal 2018, Valentino Rossi ha mantenuto per tre stagioni lo stesso design del casco, molto più semplice rispetto alle stagioni precedenti, con una base blu scura sulla quale apparivano il sole e la luna in giallo sui due lati.

Pur mantenendo questo disegno, il pesarese aveva comunque indossato qualche edizione speciale nei Gran Premi di casa o durante i test invernali.

Con la sua uscita dal team ufficiale Yamaha ed il passaggio alla struttura satellite griffata Petronas, Rossi ha voluto aggiornare il disegno del casco che indosserà nel 2021, in quello che potrebbe anche essere il suo ultimo anno in MotoGP.

Casco de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 4 Foto di: AGV Casco de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 4 Foto di: AGV Casco de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 4 Foto di: AGV Casco de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 4 Foto di: AGV

Il nuovo casco, ancora una volta opera del designer Aldo Drudi, mantiene il sole e la luna sui sue lati, ma è decisamente più variopinto ed abbandona la base blu scura che aveva caratterizzato le ultime stagioni.

La AGV ha rivelato anche la nuova livrea del casco che sarà indossato dal campione del mondo in carica Joan Mir. Lo spagnolo ha mantenuto una colorazione simile a quella del 2020, che però ora include una corona come riferimento al titolo che difenderà quest'anno. Ma non solo, perché il logo del maiorchino è stato modificato con l'inserimento del numero 1.

Casco de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 4 Foto di: AGV Casco de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 4 Foto di: AGV Casco de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 4 Foto di: AGV Casco de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 4 Foto di: AGV