Rossi prende tempo, ma se continua avrà una M1 factory

Pochi minuti dopo l'annuncio della firma di Fabio Quartararo, la Yamaha ha diffuso un secondo comunicato stampa, relativo all'addio di Valentino Rossi alla squadra ufficiale al termine della stagione 2020.

Un annuncio servito a mettere in chiaro che l'arrivo del francese accanto a Maverick Vinales non condurrà necessariamente al ritiro del "Dottore", ma che al 9 volte campione del mondo è stato concessa circa metà stagione per valutare le sue prestazioni e decidere se continuare anche nel 2021 o meno. Considerazione che però nel frattempo ha obbligato a prendere una decisione sulla line-up per la squadra ufficiale.

Ma non solo, se il pesarese dovesse decidere di continuare, la Casa di Iwata gli metterà a disposizione una M1 ufficiale anche nella prossima stagione, che però a questo punto sarebbe gestita dal Team Petronas.

"Per motivi dettati dal mercato piloti, la Yamaha mi ha chiesto di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l'ultima stagione, ho confermato loro che non volevo affrettare alcuna decisione e che avevo bisogno di più tempo. Yamaha ha agito di conseguenza ed ha concluso le altre trattative che aveva in corso." ha spiegato Valentino.

"E' chiaro che dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l'arrivo del nuovo capo tecnico, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest'anno e continuare la mia carriera in MotoGP anche nel 2021. Prima di farlo, devo trovare le risposte che solo la pista e le prime gare possono darmi".

"Sono contento che, se dovessi decidere di continuare, la Yamaha è pronta a supportarmi sotto ogni aspetto, dandomi una moto ed un contratto factory. Nei primi test farò del mio meglio per fare un buon lavoro insieme al mio team e farmi trovare pronto per l'inizio della stagione".

Il managing director Lin Jarvis ha spiegato la posizione della Yamaha: "La decisione comprensibile di Valentino di valutare la sua competitività nel 2020, prima di prendere qualsiasi decisione per il 2021, è un qualcosa che la Yamaha rispetta con tutto il suo cuore".

"Abbiamo totale rispetto e fiducia per le capacità e la velocità di Valentino per il 2020, ma allo stesso tempo la Yamaha deve pianificare il suo futuro. Di questi tempi, con sei costruttori impegnati in MotoGP, i giovani talenti sono molto richiesti e di conseguenza il mercato piloti inizia sempre prima".

"E' una strana sensazione iniziare una nuova stagione sapendo che Valentino non sarà nel Factory Racing nel 2021, ma la Yamaha sarà sempre lì qualsiasi cosa deciderà di fare. Se si sente sicuro e vuole ancora correre, gli forniremo una M1 ufficiale ed il supporto tecnico completo. Se decide di ritirarsi, continueremo la nostra collaborazione fuori dalla pista con la Yamaha VR46 Master Camp e con il ruolo di ambasciatore del marchio".

Insomma, dipenderà tutto da come inizierà il 2020. Ma nel frattempo c'è appunto da onorare questa ultima stagione della sua seconda parentesi in Yamaha, iniziata nel 2013 al ritorno dalla Ducati. Da allora è stato tre volte vice-campione ed ha ottenuto 10 vittorie. Nella prima esperienza, dal 2004 al 2010, ha conquistato invece quattro dei suoi sette titoli iridati nella classe regina.