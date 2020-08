Rossi: "Podio? Da decimo ci vuole anche un po' di culo"

Dopo il podio di Jerez e con due Yamaha in prima fila, forse a Brno era lecito attendersi qualcosina in più del decimo tempo in qualifica da Valentino Rossi. Il "Dottore" non ha avuto particolari patemi per entrare direttamente in Q2, ma quando la temperatura si è alzata nel pomeriggio ha fatto fatica a spremere il potenziale della sua M1 sul giro secco.

Un peccato, perché nella FP4 il pesarese aveva dimostrato di possedere un passo tale da poter provare ad ambire ad un posto sul podio del Gran Premio di Repubblica Ceca. Lo stesso Rossi, infatti, è convinto di avere delle buone carte da giocare, pur ammettendo che servirà anche una mano fortunata da parte del banco.

"Il passo è buono. Sapevo che avrei sofferto un po' di più oggi pomeriggio, ma speravo almeno di arrivare in terza fila, ma dacimo è più difficile. Bisogna fare tutto bene e ci vuole anche un po' di culo" ha detto Valentino.

"Il podio è difficile, ma bisogna provarci in tutti i modi e comunque provare a fare una bella gara, partendo forte e provando a stare attaccato a quelli davanti, perché il passo ce l'ho" ha aggiunto.

Ancora una volta, in prima fila ci sono le due Yamaha del Team Petronas, che sarà la futura destinazione del "Dottore", che quindi può guardare con ottimismo al futuro da questo punto di vista, anche se non sarà più nella squadra ufficiale della Casa di Iwata.

"A vedere così, non sembra affatto male andare nel Team Petronas. Hanno della gente molto brava in squadra, sono organizzati bene e hanno uno sponsor con tanti soldi, che anche quello è importantissimo".

"La Yamaha gli offre un grande supporto, anche a livello di ingegneri giapponesi che lavorano sulle moto. Comunque credo che la differenza oggi l'abbiano fatta i piloti, perché non penso che il Team Petronas sia meglio di quello ufficiale".

"Io ho parlato tanto con Yamaha della mia decisione di continuare anche l'anno prossimo. Loro sono contenti e ho parlato anche con i giapponesi, chiedendo un supporto vero, quindi sembra e che avrò una moto buona in un team di primo livello".

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora